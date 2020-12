Décembre 2020 va être extraordinaire pour ces trois signes astrologiques

Nous en sommes à parcourir les derniers milles de 2020. Si l'année qui vient de passer ne s'est pas déroulée comme vous l'auriez souhaité, vous aurez peut-être une chance de vous rattraper. Selon les astrologues, Décembre 2020 sera exceptionnel pour ces trois signes zodiaques.



Le début du mois de décembre sera gouverné par une puissante conjoncture. La pleine lune du 30 novembre a coïncidé avec l'arrivée d'une éclipse pénombrale. Si les effets d'une pleine lune durent généralement deux semaines, celles d’une éclipse peuvent durer beaucoup plus longtemps.

Lorsque ces deux phénomènes surviennent en même temps, cela entraîne toujours de puissants bouleversements, car l'éclipse lunaire est reconnue pour amplifier les effets de la pleine lune.



Gémeaux

La pleine lune, qui a illuminé le ciel cette semaine, s'est déroulée sous l'influence puissante du Gémeaux. Grâce à cette force, les natifs de ce zodiaque seront poussés à réaliser de grandes choses ou à initier des belles conversations. Tout au long du mois de décembre, ils auront l'énergie et la force nécessaires pour mener de front des projets qui les stimulent. Sur le plan professionnel, de belles réussites s'annoncent grâce à cette volonté de feu.



Lion

L'énergie du mois de décembre fera vibrer le Lion. Plus précisément, ce zodiaque sera porté par l'énergie de l'amour. Il aura envie de séduction, de romance et de créativité. Il réussira à créer les occasions propices à ces pulsions romantiques. Des rencontres inatendues pourraient venir bouleverser (pour le mieux) les premières semaines de décembre.

Sagittaire

Ce mois-ci tout sourit au Sagittaire. Qu'il soit en couple ou célibataire, le Sagittaire aura beaucoup de chance. Ce regain d'énergie en amour lui donnera des ails pour s'accomplir dans les autres sphères. Tout au long du mois, on remarquera que ses yeux brillent davantage et que son sourire est plus éclatant. Il attire les regards!