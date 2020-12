Décorer la maison pour les Fêtes : chaleur et réconfort au menu!

À l’approche de la saison froide, il importe de s’entourer d’un décor doux et inspirant, particulièrement cette année. Avec tous les soucis que 2020 a apportés, pas question d’en rajouter. Cette année, décorer pour les Fêtes doit se faire sous le signe de la facilité!

Pour vous mettre dans l’ambiance des célébrations et décorer en un tournemain, les Produits CommandMC sont votre partenaire de choix. Grâce à ces produits faciles à utiliser qui se retirent sans endommager les murs, mettez le paquet en décorant toute votre maison, à l’intérieur comme à l’extérieur!

Voici quelques trucs pour facilement y arriver.

Décorez, célébrez, décorez à nouveau

Question de ne pas devoir réinventer votre décor pour chaque célébration, pourquoi ne pas créer un mur de cadres personnalisés à thématique festive? Vous pourrez en conserver la base, c’est-à-dire les cadres, en y changeant les photos et les décorations qui les entourent au fil des mois. Puisque les possibilités sont infinies, il ne tiendra qu’à vous d’organiser vos décorations de manière différente saison après saison, année après année.

De plus, en utilisant les Bandes pour cadres CommandMC, vous n’aurez nul besoin de vous soucier de réussir votre arrangement du premier coup. Les Bandes se retirent facilement sans endommager vos murs, vous permettant de changer la position des photos à votre guise.

Ajoutez une touche festive un peu partout dans la maison

Si vous avez la chance de posséder un foyer avec une cheminée ou un mur de briques intérieur, sublimez-le en ajoutant une guirlande de lumières et en y suspendant des ornements décoratifs faits de sapinage et de rubans. Effet féérique garanti!

Pour une touche festive inattendue, suspendez des guirlandes aux couleurs de l’hiver à travers un cadre de porte, près d’un escalier ou sur un mur. Fabriquez facilement une version épurée en enfilant sur une ficelle des tranches d’oranges séchées, des brins de romarin ou des tiges de cèdre pour une jolie guirlande parfumée.

Osez revoir l’emplacement habituel de vos décorations. Mettez toutes les chances de votre côté en choisissant les pinces et les crochets résistants Command® AdjustablesMC , dont les éléments peuvent être repositionnés jusqu’à trois fois dans les 20 premières minutes de l’application. Vous pourrez trouver l’endroit parfait pour vos décorations, sans même avoir besoin de changer la bande adhésive.

Faites scintiller votre décor extérieur

Vous aimeriez que l’extérieur de votre résidence détonne de la grisaille saisonnière en scintillant de plus belle? Rien de plus facile : vous n’avez qu’à accrocher des guirlandes de lumières tout au long du toit et des gouttières, ainsi qu’autour des portes et des fenêtres. Profitez-en également pour égayer votre porte d’entrée avec une belle couronne faite de sapinage ou de brindilles étincelantes.

Pour suspendre le tout sans risquer d’endommager quoi que ce soit, utilisez les Pinces pour lumières extérieures CommandMC. Comme ils résistent aux températures extrêmes, aux rayons UV et à l’humidité, ces produits sont tout indiqués pour que votre installation soit à la hauteur de vos ambitions! Attention : comme ils sont simples d’installation et sans danger pour les surfaces, vous pourriez éprouver beaucoup de plaisir à accrocher le tout et vouloir décorer encore plus!

Découvrez comment les produits CommandMC vous permettront d’en mettre plein la vue avec vos décorations pour le temps des Fêtes. Joyeuses festivités à tous!