Une petite maison à l'allure scandinave

Une petite maison dans un quartier couru de Toronto, une jeune famille à la recherche d’un endroit où s’épanouir, une designer éprouvant un penchant pour le style scandinave... La formule, trop belle, ne pouvait que donner une rénovation tout simplement craquante!

Séduits par une toute petite maison située à quelques rues du lac Ontario, Richard et Lauren ont choisi de la rénover et de l’agrandir pour lui donner une nouvelle jeunesse. Ils ont trouvé une alliée en la designer Orsi Panos. Dans à peine 1440 pi2, elle a su aménager les pièces communes, trois chambres et deux salles de bains. Pas d’espace perdu, tout a été maximisé comme savent si bien le faire les Scandinaves, dont Orsi et les propriétaires se sont inspirés.

Toutefois, ils y ont ajouté des touches de chaleur pour donner à l’ensemble une couleur d’ici. Si les murs sont uniformément peints en blanc et le sol – à quelques exceptions près – couvert de lattes de chêne pâle, c’est pour agrandir visuellement les pièces et associer l’ancien et le nouveau. Cette uniformité a permis quelques franches audaces: des armoires de cuisine bleues, une nuit étoilée dans la chambre de bébé et des carrelages à motifs dynamiques. Le style scandinave a encore plus de charme dans sa version 2.0.

L'entrée

Valerie Wilcox

L’entrée est pavée de carreaux d’ardoise, une matière naturelle qui se marie bien avec le revêtement de sol en chêne que l’on trouve partout dans la maison. Dans cet espace assez petit, mais toutefois ouvert, de simples crochets permettent de prendre les manteaux à la volée, une solution pratique pour des parents pressés.

Aménagement Orsi Panos, Orsi Panos Interiors • Entrepreneur Norseman Construction • Plans d’architecture Carlos Leca, Home Vision • Banc Structube • Carreaux d’ardoise Céragrès • Parquet en chêne Fuzion Flooring • Crochets cb2.ca

Le séjour

Valerie Wilcox

Le séjour, adjacent à l’entrée, est particulièrement étroit. «Les propriétaires aiment recevoir et manquaient d’espace», explique Orsi. Une ancienne cheminée trop encombrante a été remplacée par un meuble suspendu surmonté d’une télé. La majeure partie du mobilier appartenait déjà aux propriétaires, qui ont préféré investir dans la réorganisation de l’espace et le décloisonnement complet du rez-de-chaussée.

Meuble télé Olympic Kitchens • Fauteuil berçant et tapis Structube • Tables gigognes Elte Mkt

Valerie Wilcox

Armoire bleue Pier 1 Imports • Tableaux Tony Koukos

La cuisine

Valerie Wilcox

Situées dans le prolongement du séjour, la cuisine et la salle à manger attenante sont devenues des pièces maîtresses. Lauren et Richard n’ont pas hésité une seconde quand la designer leur a suggéré le bleu. Ce sont les photos du lac Ontario, maintenant exposées sur une tablette, qui ont inspiré cette harmonie de couleurs.

L’espace longiligne finit sa course avec des portes vitrées qui s’ouvrent sur la cour arrière. L’ajout de ces dernières, tout comme de la fenêtre qui surplombe le coin bureau, était essentiel pour augmenter la luminosité du rez-de-chaussée.

Valerie Wilcox

Armoires en bois peint Olympic Kitchens • Poignées en laiton Madison Hardware • Comptoirs en quartz Marbleview • Carrelage (murs) Céragrès • Robinets Roman Bath Centre • Suspensions Robinson • Chaises de comptoir wayfair.ca

Valerie Wilcox

La salle à manger

Valerie Wilcox

On ne peut plus simple comme coin-repas: une table, des fauteuils et une spectaculaire suspension qui déride l’ensemble et apporte de la rondeur à un agencement rectiligne. Orsi Panos a porté une attention particulière à l’éclairage dans cette section de la maison en multipliant l’utilisation de luminaires qui allient le noir, le blanc et le bronze.

Quoique intégrées près de la table, les armoires grises ne servent pas à ranger la vaisselle, mais plutôt les manteaux et les bottes. «Il n’y avait pas assez de place dans l’entrée, et ce type de rangement est indispensable sous notre climat», souligne Orsi.

Valerie Wilcox

Suspension Robinson • Tableaux Kim Knoll

L'escalier

Valerie Wilcox

L’escalier parallèle au séjour est accessible dès l’entrée. L’espace étant restreint, des panneaux en verre servent de paroi. «Ça permet à la lumière de circuler», explique Orsi, qui a aussi installé un lanterneau au-dessus de la cage d’escalier.

L’absence de contremarches aide également à désencombrer le lieu. Cette configuration fait paraître le rez-de-chaussée beaucoup plus grand qu’il ne l’est en réalité.

Escalier et panneaux en verre Norseman Construction • Fauteuils Structube

La chambre principale

Valerie Wilcox

«Dans une chambre, je préfère les meubles rembourrés parce qu’ils absorbent le son, et je pense toujours à ajouter une banquette», précise Orsi. Un plus pour Richard et Lauren qui peuvent se détendre sur un lit cocon tout en regardant la télé.

Lit Crate and Barrel • Tables de chevet Ikea • Banquette West Elm • Appliques Robinson • Peau de vache decorhut.ca

Valerie Wilcox

Plutôt que d’obéir à la tendance actuelle en aménageant un walk-in, la designer a opté pour une rangée d’armoires et de tiroirs intégrés qui occupent moins de place et sont plus faciles d’accès. Les tringles télescopiques et les multiples compartiments deviennent des atouts quand l’espace est restreint.

Valerie Wilcox

La chambre de bébé Chase

Valerie Wilcox

Chase, un an, a une chambre tout simplement adorable. Une pièce baignée par une douce lumière et parée d’étoiles. L’espace étant compté ici aussi, les meubles sont réduits au minimum. «C’est ma pièce préférée», dit Orsi, qui a pensé à tout, même à quand bébé grandira: les étoiles pourront être retirées, et le mur repeint. «Quant au fauteuil berçant gris souris, il servira encore dans la chambre du jeune garçon.»

Fauteuil berçant Structube • Étoiles autocollantes etsy.com

La salle de bains de Chase

Valerie Wilcox

Oui, Chase a déjà sa propre salle de bains. On a pensé à long terme dans cette maison! Le meuble-lavabo arbore le bleu fétiche de la résidence et contraste avec le revêtement de sol. «Bien que les motifs soient variés et fantaisistes, l’utilisation du noir et du blanc donne au carrelage une allure intemporelle», dit Orsi.

Meuble-lavabo Olympic Kitchens • Céramique (sol) Céragrès • Miroir cb2.ca • Tableaux onthewallframing.ca

La salle de bains des parents

Valerie Wilcox

La salle de bains du couple n’a rien à envier à celle de l’enfant, sauf la baignoire. Lauren et Richard ont opté pour une douche pour gagner un peu d’espace. Les nuances de gris rappellent les galets mouillés du lac situé à proximité. Un environnement tout ce qu’il y a de plus nordique... si ce n’est des carreaux mauresques au mur et des luminaires bordés de laiton qui dorent la lumière.

Valerie Wilcox

Meuble-lavabo en chêne Olympic Kitchens • Céramique (mur) Mettro Source • Céramique (sol et douche) Céragrès • Robinetterie Roman Bath Centre