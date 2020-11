Achat local : Ottawa regorge de créateurs et d’artisans de talent à découvrir

Rien de mieux pour (re)découvrir notre pays que de consommer de bons produits de chez nous tout en soutenant le commerce local. Ça tombe bien, Ottawa est la destination par excellence pour dénicher des cadeaux, de l’artisanat et surtout des gourmandises faites par des passionnés et des personnes talentueuses.

Voici une petite sélection de productions locales que vous pourrez découvrir lors de votre prochaine visite dans la capitale nationale, lorsque les mesures sanitaires permettront de le faire en toute sécurité.

Une bière artisanale

Big Rig Brewery

Partez à la rencontre des maîtres brasseurs et goûtez des bières locales, artisanales et savoureuses lors de votre séjour à Ottawa. Commencez par vous rendre à Kichesippi Brewery, une entreprise familiale engagée dans la tradition du brassage artisanal.

Chez Stray Dog Brewing Company, découvrez un riche mélange d'origines, de nationalités et de couleurs à travers leurs bières aux saveurs sucrées et d’agrumes, fruitées (mangue, groseille et pêche) ou encore aux notes de pain grillé et de caramel!

Si vous voulez déguster une bière là où Justin Trudeau et Barack Obama se sont retrouvés en 2019, c’est à Big Rig Brewery, la plus grande brasserie artisanale de la capitale nationale, qu’il faut aller. Et si vous voulez en découvrir d'autres, pensez à le faire avec Brew Donkey qui propose une tournée organisée des microbrasseries en autobus.

Dégustez des vins et des alcools forts d’ici

Pour les amateurs de vin, la ville déborde de beaux vignobles. Que ce soit pour acheter une bonne bouteille pour la maison, pour assister à une dégustation ou pour en apprendre davantage sur le domaine tout en savourant pain et fromages, l’expérience est incroyable.

Si vous êtes plutôt amateurs d’alcools forts ou désireux de découvrir de nouvelles saveurs, c'est à Ottawa que vous découvrirez Vodkow et son goût bien défini d'une vodka produite à base de perméat de lait. N’oubliez pas de faire une pause à North of 7 Distillery pour découvrir du rhum et du whisky produits avec passion et de manière artisanale.

La pause idéale

Ottawa pourrait être surnommée la capitale du café en raison du nombre de torréfacteurs de café locaux et indépendants présents dans la ville.

Poppa Bean est une entreprise aux belles valeurs qui soutient l'environnement. Quant à Little Victories, il est un café éthique privilégiant le commerce direct et les relations avec les agriculteurs. Qui aurait pu croire que boire un café ferait autant de bien à la planète?

Accompagnez votre café d’une gourmandise en vous arrêtant à la chocolaterie Stubbe Chocolates qui propose de savourer truffes, pâtisseries et sucreries.

De quoi égayer votre décor intérieur

Wellington West

Ottawa est la ville idéale pour magasiner, trouver de quoi décorer votre maison et illuminer votre vie!

Faites plaisir à tous vos proches ou à vous-même avec des articles de décoration fabriqués au Canada : des coussins aux tasses en passant par des pots de fleurs branchés, c’est chez Maker House que vous trouverez de quoi vous plaire! Pour la plante verte parfaite, c’est chez Plant & Curio, une entreprise 100% féminine, que vous trouverez votre bonheur.

De quoi nourrir et divertir votre âme

Ottawa est le lieu parfait pour les passionnés de culture et d'histoire canadienne. Explorez l'une des collections d'œuvres d'art des plus extraordinaires au Musée des beaux-arts du Canada. Art européen, américain, asiatique, indigène et canadien sont ainsi réunis au musée!

Si c’est l’art contemporain régional qui vous attire, c’est à la Galerie d’art d’Ottawa que vous découvrirez plus de 1000 œuvres d'artistes canadiens ayant des liens étroits avec la région d’Ottawa-Gatineau.

Vous l’aurez compris, Ottawa est la ville parfaite pour se divertir et faire de belles découvertes tout en soutenant le commerce local. Que ce soit pour vous ou pour offrir un cadeau à l’un de vos proches, vous trouverez forcément votre bonheur parmi les artisans et les créateurs de la région.

Pour découvrir encore bien d’autres des richesses de la capitale du Canada, visitez Tourisme Ottawa.