Aidez-nous à trouver un foyer à ces deux colombes de la SPCA de Montréal

Chaque semaine, l'équipe de Salut Bonjour met en lumière d'adorables animaux, tous rescapés par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (SPCA). Ces petites bêtes à poils ont un point en commun : ils se cherchent une famille, capable de leur prodiguer les soins appropriés et de leur offrir de l'amour à volonté.

Depuis plus de 150 ans, la mission de la SPCA consiste à protéger les animaux contre la négligence, les abus et l’exploitation, à représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être, à favoriser la conscientisation et la sensibilité du public à leur égard.



En moyenne, les chats doivent patienter 9 jours et les chiens 16 jours avant d'être accueillit par une nouvelle famille. Si une grande majorité d'entre eux se trouve un foyer rapidement, ce n'est pas le cas pour tous. Certains, en raison de leur âge, de leur race ou de leur tempérament, sont contraints à séjourner plus longtemps.



Voici les deux colombes de la semaine :

Prénoms : Colombo et Colombine forment une paire indissociable!

Personnalité : Les deux complices – des colombes, comme vous l’aurez deviné – ont des personnalités uniques qui se complètent à merveille. Une fois dégêné, le duo se laisse manipuler sans problème.



Voici quelques faits sur ces volatiles apparentés aux pigeons :

Les colombes peuvent être très vocales et s’expriment en utilisant toute une gamme de sons ;

Ce bel oiseau blanc est considéré comme un symbole universel de paix, de pureté et de beauté ;

L’enrichissement du milieu de vie est essentiel aux animaux, et cela est tout aussi vrai pour Colombo et Colombine.

Le couple appréciera de recevoir des jouets stimulants comme des casse-têtes conçus pour les oiseaux. Ces jeux leur permettront de les faire travailler mentalement, en l'échange d'une gâterie ou... simplement pour le plaisir!

Les colombes aiment se poser sur des perchoirs de différentes tailles et de diamètres variés (cela aide à prévenir l’arthrose). Assurez-vous que les perchoirs sont assez solides pour supporter le poids du duo.

Elles aiment batifoler dans une baignoire, faire trempette et rafraîchir leur plumage. Choisissez un récipient suffisamment grand pour que les oiseaux soient confortables et changez l’eau chaque jour.

Bien entendu, Colombo et Colombine ont besoin d’une cage très spacieuse dans laquelle ils pourront dégourdir leurs ailes à leur guise. Ils apprécieront aussi passer du temps à l’extérieur de leur cage, dans un endroit sécurisé de la maison, bien sûr.

L’espérance de vie des colombes peut atteindre 12 ans, mais nous avons déjà vu de tels oiseaux vivre jusqu’à 20 ou 30 ans en captivité!



Pour adopter Colombo et Colombine:

Si vous êtes intéressé par ce duo, inutile d’appeler la SPCA; remplissez plutôt le formulaire d’adoption disponible sur le site de la SPCA de Montréal. Prenez soin toutefois de vérifier si Colombo et Colombine se trouvent toujours sur la page d’adoption, qui est mise à jour en temps réel, avant de transmettre le formulaire.

Veuillez noter que la SPCA reçoit actuellement un très fort volume de demandes d’adoption et que celles-ci sont traitées en ordre d’arrivée. Malheureusement, la SPCA ne pourra pas répondre à toutes les demandes reçues.

Si les oiseaux qui vous intéressent sont déjà adoptés, nous vous invitons à consulter la page d’adoption régulièrement, puisque la SPCA de Montréal accueille de nouveaux pensionnaires tous les jours. En espérant que vous trouverez votre compagnon bientôt!

Merci de choisir l’adoption!