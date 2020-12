BEAUTÉ: 5 conseils pour préparer sa peau à l’hiver

BEAUTÉ - Au grand froid les grands remèdes! Julie du Page nous donne des trucs pour préparer sa peau à l’hiver.

5 conseils pour préparer sa peau à l’hiver

Au-delà du froid, les écarts de température et le chauffage en hiver sont aussi difficiles pour notre peau. Comment bien la préparer pour l’hiver? Quels sont les petits trucs pour bien prendre soin de notre peau au changement de saison? Julie du Page nous partage ses conseils.

1. Adapter sa routine beauté

Quand il se met à faire plus froid, on sort des couvertures plus chaudes pour le lit, des pantoufles, une manteau plus chaud... Bref, on s’adapte à la nouvelle saison qui s’en vient. C’est la même chose avec notre peau!

L’été, on a tendance à utiliser des soins plus léger, parce que souvent le sébum est un peu plus présent. Mais ces soins ne sont pas nécessairement adaptés au temps plus froid . Pensez à adopter une crème plus hydratante, plus nourrissante et adaptée à votre type de peau pour aider l’épiderme à restaurer sa barrière de protection. Pensez, entre autres, à des formules enrichies avec d’huiles nutritives: bourrache, onagre, pépins de raisin, beurre de karité, etc

Parfois dans une même gamme, il est possible de passer d’un soin pour peau normale à celui pour peau très sèche ou même extra sèche, comme c’est le cas avec la gamme Hydro Boost de Neutrogena qui contient de l’acide hyaluronique, un ingrédient clé pour l’hydratation. Pour plus d’informations, visitez www.neutrogena.ca/face/hydro-boost.

Il ne faut pas oublier nos mains, nos pieds et nos lèvres, qui sont aussi plus secs en hiver. Ayez toujours à portée de mains des crèmes et baumes pour les protéger des agressions externes.

2. L’exfoliation

En hiver, les gommages sont indispensables pour éliminer les cellules mortes en surface qui rendent la peau plus terne. Avec l’exfoliation, la peau retrouve son éclat, respire mieux et absorbe davantage les soins nutritifs et hydratants qu’on lui donne. On peut opter pour des exfoliants doux et non-abrasifs. On délaisse donc les gommages à grain ultra décapants pour des crèmes exfoliantes ou des formules pour peaux sensibles, qu'on utilisera deux fois par semaine au maximum.

3. Les masques

Suite à une exfoliation, l’idéal, c’est de se faire un masque hydratant. Il en existe des adaptés pour tous les type de peaux. Si on manque de temps, les masques de nuit sont de plus en plus populaires. On joint l’utile à l’agréable! On dort pendant qu’eux font le travail! Il suffit de rincer le lendemain matin.

4. Les accessoires essentiels

On dit qu’il vaut mieux prévenir que guérir! C’est peut-être évident, mais une façon de protéger sa peau, ses cheveux et ses ongles, c’est de sortir couvert! Donc des gants, un bonnet et un foulard sont de mise.

5. Gestes du quotidien