3 bons vins à 20 $ et moins

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1- Un blanc languedocien alliant texture, profondeur, gourmandise et dimension

Faugères 2019

Hautes Combes - Domaine Fenouillet

Languedoc - France

Code : 11956850

Prix : 20,15 $

Disponibilités : 110 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Servir à 11-12 degrés Celsius en prenant le temps de l'aérer au moins une vingtaine de minutes en carafe.

À déguster avec : des volailles ou des poissons en sauce blanche ou en pâte feuilletée.

On ne retrouve pas beaucoup de vins blancs dans le Languedoc-Roussillon. Le chaud climat méditerranéen de cette vaste zone viticole est d'avantage favorable à l'élaboration des rouges et des rosés. Ça ne veut par contre pas dire que le petit pourcentage de blanc que l'on retrouve là-bas ne mérite pas de se retrouver dans votre verre... Cet assemblage de roussanne et de marsanne nous prouve que des blancs de premier plan y sont vinifiés. Il est enveloppant, sphérique, onctueux, bien gras et ses courbes sont vachement élancées. Très bon dès maintenant ou lors des 3 à 4 années à venir.

2- Un 100 % gamay d'une fraicheur et d'une digestibilité épatante

Coteaux d'Ancenis 2019

Esprit Détente - Bernard et Benoit Landron

Loire - France

Code : 14172612

Prix : 19,80 $

Disponibilités : 188 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1 gramme

Servir à 15 degrés Celsius

À déguster avec : du «fingers food» à partager en famille, saucisses, mini-brochettes de satay de poulet ou de boeuf...

Amoureux de vins du Beaujolais, vous ne serez pas trop dérouté en buvant cet hyper juteux et fort rassasiant rouge de la vallée de la Loire! Fin, souple, peu tannique, gouleyant... Tellement le genre de produit qui va se retrouver dans mon verre durant le temps de Fêtes! Un passe-partout qui se faufilera entre des dizaines de plats différents à table. Profitez de son fruité primaire et éclatant en buvant la bouteille d'ici 1 ou 2 ans.

3- Un rouge fait de malbec aussi généreux que précis

Cahors 2018

Haute Côt(e) de Fruit - Fabien Jouves

Sud-Ouest - France

Code: 14071934

Prix: 20,05 $

Disponibilités: 20 bouteilles en ligne et 150 succursales en province

Sucre résiduel par litre: 1,5 gramme

Servir à 16-17 degrés Celsius

À déguster avec : une fondue chinoise de cubes de viande ou de plats de longue cuisson à la mijoteuse.

On est bien loin de Cahors aux tanins grossiers et asséchants que nos parents buvaient dans les années 80-90 avec cette cuvée du Sud-Ouest. Un rouge profond aux reflets violacés qui annonce un produit gourmand et bien fourni. Les baies sauvages débordent du verre car on y hume des parfums de mûres, de cassis et de bleuets. La bouche est pleine, bien fournie en fruit, juste, propre et sans lourdeur. Rien n'est imposant, car l'acidité et la fraîcheur sont au rendez-vous. Il vous sera possible de l'oublier en cave encore au moins 6 à 7 ans.