Du vin rosé en hiver? Pourquoi pas!

Traditionnellement associé aux belles journées d’été et aux après-midis sur le bord de la piscine, le rosé s’amuse à narguer le cliché en faisant la preuve qu’il est un vin à part entière, à boire toute l’année!

Le vin rosé correspond parfaitement à l’évolution de nos habitudes et de notre style de vie. Nous pensons à ces petits moments privilégiés où le plaisir prime, où les repas se font plus simples et intimes, et où les découvertes de la cuisine du monde guident nos envies.

Le rosé est sans contredit un vin polyvalent qui propose des arômes autant riches que subtiles, et qui s’apprécie facilement tout au long de l’année. Ce n’est pas étonnant qu’il occupe une place de plus en plus importante dans le cœur des amateurs de vin au Canada. Sa consommation ne cesse d’ailleurs de progresser.

Un rosé pour toutes les saisons et toutes les occasions

Crédit photo : Patricia Brochu

Le rosé, grâce à son caractère festif et convivial, ensoleille tout aussi bien les journées plus froides de l’automne et de l’hiver québécois. Si les amateurs de vins optent pour le blanc toute l’année, ils choisissent aussi le rosé qui se laisse déguster en toute saison et en toute occasion : seul, en apéro ou avec des plats plus consistants.

Boire du rosé à l’année est sans aucun doute l’une des tendances montantes de l’univers viticole et la SAQ la dessert bien en proposant une grande diversité de vins rosés, et ce, même en hiver.

Les Vins de Provence se démarquent

Crédit photo : SOWINE-CIVP

Historiquement spécialisée dans la production de vin rosé, la Provence est la seule région viticole à y consacrer près de 90 % de sa production. Avec une moyenne annuelle de 150 millions de bouteilles de rosé, elle est la première région en France productrice de vin rosé d’appellation d'origine contrôlée (AOC).

Grâce à son expertise et à la qualité irréfutable de ses produits, elle fournit environ 4,2 % des rosés du monde. Une hausse des exports des Vins de Provence de plus de 102% en volume au Canada au cours des cinq dernières années fait aussi la preuve qu’ils ont été adoptés par les amateurs d’ici.

Voilà une tendance à adopter sans tarder!

Cinq suggestions de vins de Provence rosés pour mettre de la couleur dans votre hiver

Château La Lieue (Bio)

Coteaux Varois en Provence - 18,20 $

Considéré par plusieurs comme un des meilleurs rosés de l’année, il est assemblé à partir de Cinsault et de Grenache pour offrir un jus fin et frais qui se marie bien avec un tartare de saumon ou des moules à la provençale. Idéal pour se détendre après une promenade en sentiers.

Château Beaulieu

Coteaux d'Aix-en-Provence - 16,55$

Dans la bouteille de forme originale se trouve un rosé composé de Grenache à 73 % et de Cabernet Sauvignon à 27 %. Sa bouche gourmande et ses parfums de fruits exotiques conviennent aux couscous de merguez et aux tacos de crevettes. Tout indiqué pour les soupers en amoureux près du foyer.

AIX

Coteaux d'Aix-en-Provence - 20,60 $

Ce rosé est un vrai petit luxe du quotidien. Robe rose saumon et nez parfumé avec des notes de melon, de fraises et de fleurs, il est élaboré à partir de Grenache, de Syrah et de Cinsault, avec une touche de Carignan. Il convient au saumon à la plancha ou au poulet à la grecque. Idéal pour l’après-ski.

Château d’Esclans, Whispering Angel

Côtes de Provence - 26,95 $

Très polyvalent et fort agréable en bouche, voici un rosé premium qui peut être dégusté aussi bien à midi qu’à minuit. Élaboré principalement avec un bouquet de Vermentino, Grenache et Cinsault. Il tient la route avec un délicieux plat de moules à la Provencale ou un grilled-cheese de luxe aux pommes. À déguster en regardant les flocons tomber.

Miraval

Côtes de Provence - 23,20 $

Résultat d'un assemblage de cépages Cinsault, Grenache, Syrah, et Rolle, il s’ouvre sur des notes de fleurs blanches, de fruits rouges et se termine sur une trame rafraîchissante. Ce rosé accompagne parfaitement des repas plus délicats et recherchés. Pensez crustacés et poissons blancs. Tout désigné pour les célébrations des Fêtes.

Pour encore plus de suggestions riches en saveurs, visitez SAQ.com et ajoutez une touche rosée à vos repas préférés !