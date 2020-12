Magret de canard laqué à la camerise, betteraves jaunes et petits pois verts

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

À voir aussi : Poitrine de poulet au beurre de pomme avec rösti de céleri-rave et pomme et vinaigrette tiède à l'échalote

Portions : 4

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 12 à 15 minutes

Ingrédients

Magrets

2 magrets de canard de 400 g en moyenne

1 c. à table (15 ml) de beurre salé

1 gousse d’ail en chemise

Légumes

1 paquet 300 g de betteraves jaunes précuites en tranches (Champêtre)

1 paquet 250 g de petits pois surgelés (Artic Garden)

2 c. à table (30 ml) de beurre salé

1 c. à table (15 ml) d’estragon ciselé

Sel et poivre du moulin

Laque

1 tasse (250 ml) de camerises surgelées (Ferme Lanaudière)

1⁄4 tasse (60 ml) de sirop érable

2 c. à table (30 ml) de sauce soja

1⁄4 tasse (60 ml) de cassonade

Méthode

1. Préchauffer le four à 350 F (180 C).

2. Pour débuter la laque, chauffer tous les ingrédients dans un petit chaudron et faire bouillir 2 à 3 minutes jusqu’à l’obtention d’une texture sirupeuse. Passer le tout au tamis fin et réserver pour plus tard.

2. Pour la cuisson des magrets, chauffer un poêlon à fond épais à feu moyen et y faire fondre le beurre et parfumer avec l’ail en chemise. À l’aide de la pointe d’un couteau, tailler le gras en quadrillé sans toucher à la chair. Bien les assaisonner de sel et poivre et déposer les magrets côtés gras dans le poêlon. Laisser cuire à feu moyen jusqu’à ce que le gras devienne croustillant (vous aurez besoin de retirer le gras au fur et à mesure et le conserver pour utilisation futur). Tourner le magret pour poursuivre la cuisson côté chair 2 minutes pour la colorer aussi. Remettre sur le côté gras et y couler la laque de camerises et enfourner pour 8 à 9 minutes en arrosant de cette laque au 2 à 3 minutes. Une fois cuit, retirer les magrets et les laisser reposer 10 minutes le temps de préparer les légumes.

3. Pour les légumes, faire fondre le beurre dans un poêlon et y ajouter les petits pois congelés. Laisser cuire 2 minutes à feu doux puis y ajouter les tranches de betteraves précuites. Faire sauter 2 minutes additionnelles et assaisonner de sel et poivre. Ajouter 2 c. à table (30 ml) d’eau et couvrir pour 1 minute. Une fois cuit, ajouter l’estragon et servir aussitôt.

4. Pour le montage, disposer les légumes au centre de l’assiette et y servir un demi-magret de canard taillé en tranches sur le dessus. Ajouter un peu de laque sur le canard et décorer de quelques feuilles d’estragon et de quelques camerises.

Bon appétit!