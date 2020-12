C'est bon à savoir: MMode

C'est bon à savoir en partenariat avec MMode - MMode est une organisation à but non lucratif qui a pour mission de rassembler et de fédérer les acteurs de l’industrie de la mode québécoise, dont les quatre grands piliers sont les créateurs, les manufacturiers, les grossistes-distributeurs et les détaillants. La Grappe MMode a aussi pour mandat de créer des synergies d’affaires et d’innovation, et de contribuer à améliorer la compétitivité et la croissance de cet écosystème. Pour plus d’information, visitez Lamoderecrute.ca.