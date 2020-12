Panini au prosciutto San Daniele, pesto et pacanes,

Essayez cette succulente recette facile de Panini au prosciutto, pesto de roquette et pacanes, concoctée par le Chef Jonathan Garnier et présentée par SB cuisine Zeste. Pour plus d’informations, visitez iconsofeuropeantaste.eu.

PANINI AU PROSCIUTTO SAN DANIELE, PESTO DE ROQUETTE ET PACANES

Portions : 4 – Préparation : 15 minutes – Cuisson : environ 20 minutes

Ingrédients

4 pains à panini

16 à 24 tranches de Prosciutto di San Daniele

1 boule de mozzarella di Bufala

8 tranches d’aubergine, rôties

L’aubergine rôtie

8 tranches d’aubergine

90 ml (6 c à table) huile d’olive

5 ml (1 c. à thé) mélange d’herbes de Provence

Sel et poivre au goût

Le pesto

1 l (4 tasses) roquette

125 ml (1/2 tasse) Grana Padano, râpé

1 gousse d’ail, hachée

125 ml (1/2 tasse) pacanes, torréfiées

125 ml (1/2 tasse) huile d’olive

30 ml (2 c. à table) vinaigre balsamique (blanc ou rouge)

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffer le four, la grille au centre à 220 °C (425 °F).

ÉTAPE 2

Sur une plaque allant au four et recouverte d’un papier parchemin ou d’un tapis en silicone, répartir les tranches d’aubergines, les badigeonner généreusement d’huile d’olive, saler, poivrer, saupoudrer les herbes de Provence et laisser cuire au four 20 minutes environ, le temps que les tranches d’aubergine soient légèrement grillées et bien rôties. Réserver.

ÉTAPE 3

Dans un contenant haut, à l’aide du mélangeur à main, réduire en purée la roquette, le fromage, l’ail, les pacanes, l’huile d’olive, le vinaigre, du sel et du poivre. Vérifier l’assaisonnement. Réserver.

ÉTAPE 4

Ouvrir chaque pain en deux, d’un côté, les garnir du pesto préparé, répartir la mozzarella tranchée, les aubergines, le jambon San Daniele et refermer.

ÉTAPE 5

Dans une poêle chaude, laisser griller chaque pain, 5 minutes de chaque côté. Dans la poêle, penser à écraser le panini, à l’aide d’une spatule ou d’une autre poêle. (Un gril électrique peut fait l’affaire).