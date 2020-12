Ces 3 signes astrologiques n'aiment PAS Noël

Il y a ceux qui installent leur sapin de Noël deux mois à l'avance et il y a les autres, ceux qui grincent des dents chaque fois qu'ils entendent une chanson de Noël jouer à la radio. Avec une petite touche d'humour, découvrez quels signes astrologiques fêteront Noël au pays du Grinch!



Balance

Vous savez ce qui est le plus important pour notre chère Balance? L'harmonie. Ce signe astrologique recherche l'équilibre et la paix à tout prix. Or, la période des fêtes est reconnue pour être un peu chaotique puisque la routine est chamboulée. Il n'est pas surprenant que la Balance redoute autant le mois de décembre.



Aussi, la Balance ne supporte ni les conflits ni les injustices. Elle aime, encore une fois, que tout le monde soit en harmonie, en paix. Elle cherchera toujours un moyen de satisfaire tout le monde. Si ses réunions de famille ont l'habitude d'être agitées, en raison de certaines chicanes qui s'éternisent, il se pourrait que la Balance ne soit pas très à l'aise d'y participer.



Scorpion

Ce qui rebute le plus nos chers Scorpions, ce sont les secrets, les cachotteries. La période des fêtes a quelque chose de mystérieux, que ne peut PAS supporter le Scorpion. Ce signe astrologique préfère que vous ne lui inventiez pas d'histoires rocambolesques avec le père Noël et que vous ne lui cachiez pas ce qui se trouve dans son bas de Noël.



Par-dessus tout, le Scorpionaime la transparence, les vraies discussions et l'honnêteté! . Or, la période des fêtes est souvent propice à ce genre de situation où tout le monde s'évertue à se montrer sous son plus beau jour, alors que n'est pas nécessairement le cas...

Capricorne

Le Capricorne sait compter, surtout lorsqu'il est question de ses finances personnelles. Son argent, il l'investit intelligemment, à des endroits qu'il jugera importants. Ce n'est pas surprenant que les cadeaux de Noël soient un véritable casse-tête pour lui. Il vous dira qu'il s'agit d'une dépense superflue... à moins qu'il ne s'agisse de cadeaux pratico-pratiques.



Il faut savoir que l'une des principales forces du Capricorne, c'est le travail! Contrairement à la majorité, il ne voit pas la nécessité de s'arrêter aussi longtemps pendant la période des fêtes. Toutefois, une fois qu'il aura décroché - après quelques jours - il sera très content!