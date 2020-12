C’est le temps de s’intéresser aux cordonniers, avec Gregory Charles

Gregory Charles s’intéresse à un métier traditionnel, celui de cordonnier. Du soulier du cordonnier, on passe au « petit soulier » de la célèbre chanson de Noël et on découvre l’origine de cette tradition.

C’est le temps de s’intéresser aux cordonniers

