Quoi faire avec les chats errants cet hiver?

Alors que l'hiver est à nos portes, la question se pose : que doit-on faire avec les chats errants du quartier?

Selon l'Association des médecins vétérinaires du Québec, tout près de 31% des familles possèdent déjà un chat au Québec. De ce nombre, certaines ont peut-être accueilli au sein de leur foyer un chat errant.



Qui sont ces chats errants?

Nombreux, les chats errants sont des animaux qui ont été abandonnés par leur propriétaire ou qui ont toujours habité dans la nature. La seconde catégorie est beaucoup plus difficile à apprivoiser que la première, n'ayant jamais eu d'interaction avec un humain. Ils sont, malheureusement, en surpopulation dans de nombreuses régions du Québec. Comme il est plus difficile pour eux de trouver de la nourriture et de la chaleur, leur espérance de vie est nettement inférieure à celle d'un chat domestique.

Quels sont les règlements quant aux chats errants?

Les règlements diffèrent d'une municipalité à l'autre, en ce qui a trait à la gestion des chats errants. Par exemple, la ville de Montréal interdit à quiconque de nourrir les chats sans domicile fixe ou de leur construire un abri.

Que doit-on faire avec les chats errants qui ont faim?

Quand les chats ont le ventre vide, ils produisent moins de chaleur et ils la perdent plus facilement. En hiver, les risques d'engelures aux oreilles, aux pattes ou à la queue sont plus grands. Il est donc important d'agir rapidement et de contacter un refuge à proximité qui saura lui prodiger les soins nécessaires.

Que doit-on faire avec les chats errants?

Les chats se reproduisent (très) rapidement. Selon la SPCA de Montréal, une chatte peut mettre au monde quatre chatons trois fois par année. Faites le calcul, les colonies peuvent croître rapidement. Certains refuges, dont la SPCA de Montréal, ont des programmes qui leur permettent de capturer, stériliser, vacciner et vermifuger vos petits visiteurs. Ensuite, ils les réintègrent dans leur environnement. Qui sait, une fois le processus terminé, peut-être pourrez-vous l'adopter?



Quelles sont les précautions à prendre?

Comme ils sont en contact avec d'autres animaux, les chats errants ont plus de risques d'être des vecteurs de transmission de maladies comme la rage, la maladie de Lyme et la toxoplasmose (infection). En ce qui concerne la COVID-19, les études sont encore trop récentes pour savoir si les animaux peuvent être porteurs. Dans le doute, il vaut mieux être prudent.