3 façons de décorer son foyer pour Noël

Il se dégage de ces trois décors conçus autour d’un foyer classique une irrésistible ambiance des fêtes. Romantique, naturel ou flamboyant? À vous de choisir!

Magie rose

On n’a pas hésité à sortir des sentiers battus. Ce décor féminin mariant plusieurs tons de rose est à la fois théâtral et romantique. La grande couronne sculpturale ornée d’herbes de la pampa est sans contredit la vedette de la composition. Même si elle n’évoque pas Noël d’emblée, elle contribue à camper une atmosphère festive en raison de son extravagance.

Cet effet est accentué par l’ajout, sur le manteau de cheminée, d'un buste en béton patiné ceint d'une couronne de feuillage et d’herbes de la pampa. Original! Pour le reste de l’ornementation, on a misé sur des classiques: peau de mouton, bois décoratif argenté, branches d’eucalyptus et quelques boules en verre soufflé texturé. Le petit sapin reprend les mêmes teintes, complétant joliment l’harmonie.

Inspiration nature

Marron, brun doré, vert forêt... Voici une palette sobre et apaisante qui donne envie de s’installer près du feu avec un bon chocolat chaud. Ici, on a construit un décor en hommage à la nature. L’inspiration de départ: les façades de maisons victoriennes en pain d’épice réalisées par l’artiste Alicia Didow. Posées sur le manteau de foyer, elles sont flanquées de minisapins enneigés, créant un charmant petit village hivernal.

Pour équilibrer la composition et lui donner de la hauteur, une sculpture de faucon et une lampe à abat-jour vert qui éclaire doucement l’ensemble. Autour, l’ornementation respecte la thématique: un paysage de montagnes, une guirlande garnie de baies blanches et de pommes de pin, un renne. Quant au sapin, on l’a uniquement agrémenté de petites lumières jaunes chaleureuses. Loin du tape-à-l’œil et de l’artifice, c’est le genre de décor qu’on peut installer tôt dans la saison et garder en place bien après les fêtes...

Fantaisie bleu et rouge

Du rouge vif, du bleu électrique, du doré hyper brillant, un sapin débordant de mille et un ornements, des motifs de flocons, puis de carreaux... Avouez que ce décor fait immédiatement appel à notre cœur d’enfant. À la fois ludique et artistique, cette mise en scène flamboyante prouve qu’à Noël, on ne peut jamais en faire trop, pourvu qu’on veille à ce que notre concept soit équilibré et cohérent, comme ici: le tableau de la reine peinte en bleu, encadré de rouge, préside au-dessus du foyer.

C’est cette œuvre amusante qui a inspiré tout le reste. Sur le manteau, deux casse-noisettes montent la garde dans la plus pure tradition, plantés dans un tapis de pin et de canneberges. S’ajoutent à cela des bas de Noël et leur support en forme de couronne (thème oblige!) et de fastueux bouquets d’amaryllis. La disposition bien symétrique de tous ces accessoires contrebalance le fort impact visuel des couleurs et des différents finis.

