Aidez-nous à trouver un foyer à ces deux chats de la SPCA de Montréal

Chaque semaine, l'équipe de Salut Bonjour met en lumière d'adorables animaux, tous rescapés par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (SPCA). Ces petites bêtes à poils ont un point en commun : ils se cherchent une famille, capable de leur prodiguer les soins appropriés et de leur offrir de l'amour à volonté.

Depuis plus de 150 ans, la mission de la SPCA consiste à protéger les animaux contre la négligence, les abus et l’exploitation, à représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être, à favoriser la conscientisation et la sensibilité du public à leur égard.



En moyenne, les chats doivent patienter 9 jours et les chiens 16 jours avant d'être accueillit par une nouvelle famille. Si une grande majorité d'entre eux se trouve un foyer rapidement, ce n'est pas le cas pour tous. Certains, en raison de leur âge, de leur race ou de leur tempérament, sont contraints à séjourner plus longtemps.



Voici les deux chats de la semaine :

Le magnifique Eliot

Si vous cherchez un chat doux, affectueux, plein de vie et débordant d’énergie, Eliot est fait pour vous! Curieux et joueur, ce jeune mâle d’un an a beaucoup d’amour à donner. Il est stérilisé, micropucé et ses vaccins sont à jour. Eliot souffrait d’une otite quand il est arrivé à la SPCA de Montréal. Son traitement est presque terminé (d’ailleurs, il reçoit ses gouttes très sagement... en échange de quelques caresses!). Un suivi chez le vétérinaire sera nécessaire pour vous assurer que l’infection est bien guérie, car une otite peut être très douloureuse. Étant donné qu’Eliot préfère la compagnie des humains – et qu’il souhaite sans aucun doute régner sur votre royaume –, la SPCA cherche une famille adoptive sans autres chats.

L’élégant Merlot

Merlot, un chat mâle d’un an, est doté d’une magnifique fourrure qui demandera un bon brossage régulièrement. Il est stérilisé, micropucé et ses vaccins sont à jour. Avant d’être accueilli à la SPCA de Montréal, Merlot a malheureusement été dégriffé aux quatre pattes, ce qui peut expliquer pourquoi il est parfois nerveux. Dépourvu de son principal moyen de défense, il craint les mouvements brusques et aura besoin d’une période d’adaptation dans un environnement calme, sans jeunes enfants. Cet élégant matou rêve d’une famille patiente qui sera attentive à son bien-être. Une fois que vous aurez gagné sa confiance, il deviendra sans nul doute un compagnon amical et chaleureux.

Pour adopter Eliot ou Merlot:

Si vous êtes intéressé par Eliot ou Merlot, inutile d’appeler la SPCA; remplissez plutôt le formulaire d’adoption disponible sur le site de la SPCA de Montréal. Prenez soin toutefois de vérifier si les chats se trouvent toujours sur la page d’adoption, qui est mise à jour en temps réel, avant de transmettre le formulaire.

Veuillez noter que la SPCA reçoit actuellement un très fort volume de demandes d’adoption et que celles-ci sont traitées en ordre d’arrivée. Malheureusement, la SPCA ne pourra pas répondre à toutes les demandes reçues.

Si les chats qui vous intéressent sont déjà adoptés, nous vous invitons à consulter la page d’adoption régulièrement, puisque la SPCA de Montréal accueille de nouveaux pensionnaires tous les jours. En espérant que vous trouverez votre compagnon bientôt!

Merci de choisir l’adoption!