ENTREVUE: Vincent Bolduc nous parle des Contes pour tous

ENTREVUE - Les films de la série contes pour tous ont marqué l'imaginaire de millions d'enfants et de parents. Durant cette période des fêtes, 22 d'entre eux sont disponible sur Hellix et Illico. Vincent Bolduc, que nous avons découvert alors qu'il était tout jeune dans ces films, nous en parle davantage.

22 Contes pour tous en vedette sur Helix et illico - Entrevue avec Vincent Bolduc

À partir du 9 décembre, et ce pour toute la durée des Fêtes, 22 Contes pour tous seront en vedette sur Helix et illico. Les Contes pour tous, c'est une collection de 25 films pour toute la famille produits par Rock Demers entre 1984 et 2014, exception faite du Martien de Noël, le film précurseur des Contes réalisé par Bernard Gosselin en 1971.

Vincent Bolduc a entre autres joué dans les films Pas de répit pour Mélanie (1990) et Tirelire Combines & Cie (1992), de Jean Beaudry. Il a aussi fait une apparition dans La gang des hors-la-loi en 2014, un autre Conte pour tous de Jean Beaudry.

Des capsules exclusives réalisées par Éléphant ont été préparées spécialement pour l’occasion et seront mises en ligne les 9 et 16 décembre. La première capsule nous présente des comédiens de différents Contes pour tous qui partagent leur expérience de tournage. La deuxième capsule donne la parole à plusieurs créateurs de ces films et nous dévoilent quelques secrets au passage.