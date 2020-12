Les 5 meilleurs trucs pour arrêter le «grignotage de quarantaine», selon l'Université Harvard

Sournois, le « grignotage de quarantaine » s'est répandu au même rythme que le virus. Bien que satisfaisante, cette nouvelle habitude a certains revers.



Des études ont révélé que, depuis le début de la pandémie, la vente de biscuits et de craquelins a bondi. Tout nous indique que la population a changé ses habitudes alimentaires : elle grignote plus.



Il est encore trop tôt pour savoir si, en mangeant davantage de ces produits transformés depuis le début de la quarantaine, la population a vu son poids grimpé sur le pèse-personne.



Il faut faire attention, car le grignotage n'a pas que des revers esthétiques. En effet, les produits transformés sont, généralement, plus riches en graisses saturées, en sel, en sucre et en calories.

Ces biscuits transformés, que vous avez mangés hier après-midi, pourraient être responsables de l'augmentation de votre taux de glycémie ou de cholestérol et ils pourraient provoquer des épisodes de constipation.

5 trucs pour arrêter de grignoter :



1. Ne croyez pas tout ce que votre estomac vous dit.

Il arrive que votre estomac puisse confondre la faim avec la soif. Avant d'ouvrir le réfrigérateur à la recherche d'une collation, buvez un verre d'eau de huit onces et attendez dix minutes. Si la sensation de faim est toujours présente, mangez.



2. Ne vous arrêtez pas à votre premier instinct.

Si vous êtes tristes, fatigués ou ennuyés, votre premier réflexe sera de vous tourner vers une collation réconfortante. Plutôt que de céder au « chantage émotif » de votre estomac, occupez votre esprit, en faisant une activité.



3. Ne sautez jamais un repas.

Il ne faut jamais sauter un repas... encore moins le petit déjeuner! En omettant un repas, vous risquez d'avoir faim plus tard. Vous serez alors plus vulnérable aux grignotines.



4. Ne mangez jamais dans la boîte en carton.

C'est tellement tentant de manger à même le pot de crème glacée ou de carton de céréales. Toutefois, sans vous en rendre compte, vous mangerez le double - voire le triple - de la portion suggérée. Versez vos céréales dans un bol et savourez-les!



5. Ne mangez jamais devant l'écran.

Que vous mangiez une collation ou un repas complet, il est préférable de ne jamais le faire devant un écran de télévision ou d'ordinateur. Prenez le temps de sentir, toucher, goûter chaque aliment avant de les avaler. Ce processus, qu'on appelle « alimentation intuitive », vous aidera à manger à votre faim, en moins grande quantité