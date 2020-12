LIVRES: Des suggestions de lectures pour les Fêtes

LIVRES - Chrystine Brouillet nous fait des suggestions de livres à offrir pour les Noël ou à lire pendant les Fêtes!

Des suggestions de lectures pour les Fêtes

1. « Une terre promise »

De Barack Obama, Fayard

L’autobiographie du 44ème président des Etats-Unis Barak Obama, vendue à des centaines de milliers d’exemplaires dès le premier jour de sa parution. Un ouvrage au style élégant, toujours fluide, malgré une somme colossale d’informations, nous permet d’aborder la politique américaine avec le meilleur des guides. Nous sont expliqués les mécanismes qui définissent le Congrès, les différences entre les états, la folie d’une campagne présidentielle, la vie quotidienne à la Maison-Blanche et les rouages de la diplomatie internationale. Un homme qui nous offre aussi bien des portraits de ses collaborateurs que de ses opposants, qui dit ses interrogations, ses surprises, les moments d’exaltation vécus au cours de ces huit années au pouvoir et par-dessus tout sa foi profonde en la démocratie. Un mot pour ce premier tome des mémoires d’Obama: INSPIRANT!

2. « La dame du Ritz »

De Melanie Benjamin, Albin Michel

Paris, 1940 : Hemingway et Picasso font la fête au Ritz, place Vendôme. Chanel y habite et comme chaque client s’attend à ce que tout soit parfait. Le directeur du palace, Claude Auzello y veille avec Blanche, la jeune Américaine qu’il vient d’épouser, qui s’amuse au bar, un peu trop indépendante pour un mari traditionnel. Leurs problèmes conjugaux passent au second plan quand Paris est envahi par les Allemands, quand les croix gammées ternissent la ville. Une ville qu’aime Blanche qui ne peut regarder l’ennemi se l’approprier sans rien faire. Au risque que le secret qu’elle cache depuis si longtemps soit dévoilé...

Histoire, suspense, romance : trois ingrédients parfaitement maîtrisés dans ce roman aussi palpitant qu’émouvant, aussi séduisant qu’inquiétant qui nous offre le portrait d’une femme complexe et bouleversante avec, en toile de fond, le décor unique du Ritz!

3. « Le Crépuscule et l’Aube »

De Ken Follett, Robert Laffont

En 997, les Vikings multiplient leurs attaques contre les Anglais et c’est ainsi que le jeune Edgar voit son village pillé, la maison familiale brûlée et son amoureuse et son père assassinés. Il recommence sa vie à Dreng’s Ferry, un petit hameau où son ingéniosité lui permettra de survivre et lui fera rencontrer Ragna, une noble normande, épouse de l’ealdorman Wilwulf et Aldred un moine érudit outré par le comportement criminel du très puissant évêque Wynstan. À eux trois, parviendront-ils à vaincre ce monstre?

Ken Follett réussit dès les premières pages à nous plonger dans le haut Moyen-Âge par un extraordinaire souci des détails qui ne gênent jamais le rythme de ce roman épique où toute la violence d’hommes trop avides se déchaîne.

4. « Les disparues de la lande »

De Charlotte Link, Presses de la cité

Alors que la détective, Kate Linville, arrive à Scarborough pour vendre la maison de ses parents, le corps d’une adolescente disparue depuis des mois est découvert sur la lande. Elle semble morte de faim. Qui l’a séquestrée si longtemps pour la laisser ainsi dépérir?

Une autre jeune fille s’évanouit dans la nature. Même si l’enquête est confiée à l’inspecteur Caleb Hale, Kate commence ses propres recherches et se demande si la disparition d’Hannah Caswell, trois ans auparavant est reliée aux plus récentes? Qui les a enlevées et pourquoi?

On s’attache très vite à Kate, une femme complexée par son manque de succès auprès des hommes, entêtée, touchante et extrêmement futée, on la suit le cœur battant sur cette lande où tout peut arriver...

5. « Les femmes de pouvoir sont dangereuses »

De Dominique Gaulme, Flammarion

On connaît Cléopâtre, reine polyglotte, Jeanne D’Arc guerrière mystique brûlée vive à dix-neuf ans, les deux reines Élizabeth, la grande Catherine de Russie et Victoria qui est restée sur le trône durant soixante-trois ans, mais on connaît moins Harriet Tubman, esclave enfuie qui en fera évader des dizaines avant d’être éclaireuse durant la guerre de Sécession, Ellen Johnson Sirleaf, présidente du Libéria et prix Nobel de la paix ou Pomaré la Grande, symbole de Tahiti. En parcourant cet ouvrage à l’iconographie

somptueuse, on mesure le courage de ces femmes aux destins exceptionnels telles Indira Gandhi, Angela Davis ou l’admirable Simone Weil.

6. « En 7 façons »

Par Jamie Oliver, Hachette

Jamie Oliver a sélectionné 18 ingrédients et a décliné chacun en 7 versions : ainsi le chou-fleur se présente en curry, en risotto, en rémoulade, les aubergines sont servies en salade ou en gâteau, le porc sera aigre-doux, vindaloo ou façon schnitzel, le saumon se cachera sous une croûte, sera fourré à la crème de crevettes ou teriyaki tandis que les saucisses garniront une tourte, des pâtes ou un hachis. Les recettes sont simples, exigent peu d’ingrédients, peu de temps et au moins la moitié d’entre elles conviennent pour des lunchs. Un seul regret : Jamie a oublié les becs sucrés...peut-être dans un prochain ouvrage?

7. « La doudou et les émotions »

Par Claudia Larochelle, illustré par Maira Chiodi (Les Éditions de la Bagnole)

La si expressive doudou tape dans ses mains quand elle est contente, fait une drôle de grimace quand elle est jalouse, rougit quand elle est gênée, se recroqueville sous ses couvertures quand elle a peur, pleure quand elle est triste. Car la doudou ressemble aux tout-petits à qui cet album cartonné, le premier de la célèbre série, est destiné. C’est toujours un bonheur de retrouver cette charmante doudou, illustrée avec autant de finesse que d’humour

Suggestions de lectures jeunesse

Chrystine Brouillet nous propose aussi, en rafale, quelques bonnes suggestions jeunesse. Des livres qui font de parfaits cadeaux pour les enfants, petits et grands, de votre entourage.