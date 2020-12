Une maison sous le signe du confort

La designer Shauna Walton a repensé l’intérieur de cette maison torontoise pour qu’une jeune famille y coule des jours heureux. Si les rénovations ont permis de rationaliser l’espace, de gagner du rangement et de laisser entrer la lumière, elles ont surtout fait la part belle à l’essentiel: le confort!

Shauna Walton aborde toujours ses mandats avec la même énergie, la même ambition: agrémenter la vie de ses clients tout en facilitant leur quotidien. Mike et Jaime lui ont donné carte blanche pour la rénovation de leur maison de 4700 pi2.

Pour ce couple et ses deux enfants, elle a créé un décor monochrome et apaisant, dans les teintes de sable, où les textures dominent. «Les couleurs et les matériaux mettent en valeur la nature environnante que l’on peut apercevoir par les fenêtres», dit-elle.

Des pièces ont été déplacées, d’autres agrandies pour sublimer cet intérieur au cachet intemporel accentué par des œuvres d’art. Ces dernières, pour la plupart, ont été achetées à petit prix sur Etsy, puis rehaussées d’un cadre contrastant.

Le séjour

La famille et les amis peuvent se détendre sur ce grand canapé qui fait face à un rangement, mais aussi à une cheminée et un téléviseur. Pratique, une table coulissante au-dessus du repose-pieds est idéale pour mettre les petites bouchées et autres délices que l’on aime partager.

Le choix de teintes pâles peut surprendre, surtout dans un intérieur où vivent de jeunes enfants, mais les proprios voulaient une ambiance légère. Pour rythmer le tout, la designer a opté pour une série de cadres noirs et quelques accessoires déco.

Helen Walker

Aménagement Shauna Walton, Shauna Walton Design • Entrepreneur Heidan Construction • Canapé, repose-pieds et armoires par l’entremise de Shauna Walton Design • Poignées ADH Fine Hardware • Coussins pâles Memo Showroom • Rideaux sur mesure et coussins gris Bilbrough • Tapis Y&Co • Panier Zara Home • Tableaux Off the Wall Art and Framing Gallery

Helen Walker

La niche

Helen Walker

Le séjour est bordé d’un long rangement qui cache derrière ses portes et dans ses tiroirs les jeux vidéo et autres objets qui, autrement, auraient encombré la pièce. Pour distinguer ce meuble sur mesure et lui donner du caractère, Shauna Walton a choisi d’y insérer une seule niche tapissée de bois blond.

Les quelques tablettes reçoivent des éléments choisis. «Quand il y a trop d’étagères, on manque souvent d’objets qui vont bien ensemble pour les garnir», explique la designer.

Fauteuil Urban Barn • Vases bullés H&M Home • Chaîne en marbre cb2.ca

La cuisine

Helen Walker

La cuisine aurait pu être toute blanche comme bien d’autres, mais Shauna a préféré lui donner une allure plus contemporaine en utilisant des couleurs contrastantes. «L’ajout de noir dans une pièce ne l’assombrit pas nécessairement», précise-t-elle.

Les armoires sont en bois peint, une option naturelle pour la designer qui aime pouvoir marier les différents finis et travailler les nuances. Cette pièce est maintenant la préférée de toute la famille. «Leur ancienne cuisine était vraiment désuète. Depuis la rénovation, Mike s’est découvert des talents de chef et surprend son monde avec de nouvelles recettes.»

Helen Walker

Armoires par l’entremise de Shauna Walton Design • Poignées ADH Fine Hardware • Robinet Gingers • Cuisinière Wolf • Luminaires et contenants sur le comptoir Elte • Tabourets cb2.ca • Cocotte Staub • Peinture noire Railing (armoires) Farrow & Ball

Helen Walker

Helen Walker

L'office

Helen Walker

La rénovation de la petite pièce avec bureau, adjacente à la cuisine, ne faisait pas partie du plan initial. «Pour créer une cuisine plus grande, nous avons démoli le garde-manger existant, mais au final, il manquait de rangement... Nous avons donc récupéré cette pièce qui est devenue un office avec cellier et tablettes d’un côté et rangement pour les denrées et les appareils ménagers de l’autre», explique la designer.

Helen Walker

Accessoires de bar Pottery Barn

La salle à manger

Helen Walker

La salle à manger mise sur la simplicité: des fauteuils sur mesure, aux lignes minimalistes et couverts d’un tissu durable; un habillage de fenêtre blanc et léger pour laisser toute la place à la nature si proche; un luminaire filiforme et discret pour mettre en relief la richesse des matières. Tout a été pensé pour que la salle à manger ne vole pas la vedette à la cuisine qu’elle côtoie.

Chaises rembourrées par l’entremise de Shauna Walton Design • Suspension EQ3

Le bureau de Mike

Helen Walker

Ce bureau est situé dans l’ancienne salle à manger, une pièce petite mais confortable, qui se trouve au rez-de-chaussée. «J’ai convaincu le propriétaire d’opter pour une couleur sombre, aussi bien sur les murs que pour le rangement.» Le résultat, tout simplement spectaculaire, tranche avec le reste de la maison.

Seule la table en bois blond agit comme une ligne conductrice pour relier cette pièce à ses voisines.

Helen Walker

Armoires sur mesure et table de travail par l’entremise de Shauna Walton Design • Poignées ADH Fine Hardware • Chaise de bureau Rove Concepts • Applique Elte • Tapis Y&Co • Panier Zara Home

Le bureau de Jaime

Helen Walker

«La propriétaire, qui est professeure, ne travaillait pas très souvent à la maison. Nous avons aménagé une ancienne chambre située à l’étage avec des meubles simples et peu coûteux.

Ce deuxième bureau s’est avéré très utile au courant des derniers mois, car Jaime pouvait s’y isoler pour enseigner en ligne. Aujourd’hui, elle apprécie vraiment cet espace.» Il faut dire que la pièce est lumineuse et aérée.

Table de travail et poufs Ikea • Chaise Structube • Luminaire Universal Lighting • Tableaux society6.com

La chambre principale

Helen Walker

Le lit ainsi que la plupart des meubles appartenaient déjà aux propriétaires. «Ma contribution a été de peindre le mur d’une couleur très contrastante afin de mettre le mobilier en valeur», explique Shauna.

La designer est trop modeste: elle a aussi trouvé le tapis et choisi les rideaux pour achever le décor de cette chambre. «C’est une pièce très relax où les parents peuvent s’isoler pour se détendre et regarder la télé», ajoute-t-elle.

Lit et tables de chevet Restoration Hardware • Appliques Cedar & Moss • Tapis Serena & Lily

La chambre de Noah

Helen Walker

«Les parents ont investi dans les éléments qui comptent, comme le lit pourvu de tiroirs pour ranger les vêtements.» Le papier peint coloré a servi d’inspiration pour choisir le bleu profond de la peinture murale, le bleu clair de l’habillage de lit et le jaune des coussins.

Les dessins de superhéros au-dessus de la commode pourront facilement être remplacés quand l’engouement pour ces illustrations peu coûteuses passera.

Helen Walker

Lit EQ3 • Table de chevet Ikea • Banc Zara Home • Coussins jaunes Elte • Papier peint Memo Showroom • Tapis Serena & Lily

La chambre d'Abby

Helen Walker

Bébé Abby, comme son grand frère, a une chambre qui pourra rester pratiquement inchangée pendant longtemps. «Le papier peint conviendrait très bien dans une chambre d’ado ou d’adulte», explique Shauna. Pour donner à la pièce un caractère enfantin, des rideaux ourlés de pompons habillent la fenêtre et des accessoires ludiques comme une échelle et une tringle sur tréteaux ont été ajoutés.

Helen Walker

Étagère en acrylique cb2.ca • Échelle Zara Home • Suspension Target • Papier peint Y&Co • Rideaux Urban Outfitters • Tapis Serena & Lily