VIDÉO: Le récapitulatif de l'année 2020 de Google nous fait frissonner!

VIDÉO - La traditionnelle vidéo récapitulative de l'année de Google est impressionnante, encore une fois cette année.

La vidéo Year In Search 2020 de Google nous fait frissonner!

Comme à chaque année, au mois de décembre, Google a publié sa traditionnelle vidéo récapitulative de l'année Year In Search. L'année 2020 en a été une particulière et cette vidéo de Google, qui relate les recherches les plus populaires de l'année, nous la fait revivre avec une perspective différente.

Voyez la vidéo en entier ici:

Les recherches Google les plus populaires au Québec

Alors que la vidéo Year In Search 2020 de Google met en lumière les termes les plus recherchés partout à travers le monde, le Québec a son portrait bien à lui! Mathieu Roy nous parle des recherches Google les plus populaires de 2020 auprès des Québécois(es), des recettes de pain, aux techniques de coiffure.

Découvrez les résultats ici: