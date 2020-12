Voici les couleurs tendance de 2021 selon Pantone

Les experts Pantone se sont prononcés, l’année 2021 sera marquée par deux couleurs phares en décoration et en mode.

En effet, le nuancier a dévoilé les couleurs tendance de l’année à venir et il s’agit d’un jaune soleil nommé Illuminating et un gris souris du nom de Ultimate Gray.

«L’union de la nuance éternelle Ultimate Gray avec le jaune vif Iluminating exprime un message positif et intrépide. Pratique et inébranlable, mais à la fois chaleureuse et optimiste, cette association de couleurs nous apporte résilience et espoir. Nous avons besoin de nous sentir encouragés et inspirés; cela est essentiel à l’esprit humain» déclare la directrice exécutive du Pantone Color Institute, Leatrice Eiseman.

Bien que plusieurs entreprises dévoilent des couleurs phares chaque année, les tendances de Pantone sont toujours les plus attendues.

