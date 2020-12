D'où viennent les vers d'oreille et comment s'en débarrasser?

Les fêtes peuvent être une période de réjouissance pour plusieurs, sauf pour ceux qui sont pris avec les vers d'oreille qui les accompagnent.



Le ver d'oreille, aussi appelé la chanson velcro, est un refrain, souvent entraînant, qui nous trotte dans la tête pendant un certain temps, sans qu'on puisse le contrôler. Si, pour la plupart des gens, ces mélodies sont anodines, elles peuvent perturber la concentration et la paix intérieure de d'autres.





D'où proviennent les vers d'oreille?

La psychologue américaine Kelly Jakubowski et ses collègues ont analysé de fond en comble le mécanisme des vers d'oreille. Ils ont remarqué que certaines chansons étaient plus accrocheuses que d'autres parce qu'elles avaient des intervalles uniques entre les notes. Ces mélodies avaient aussi en commun d'avoir un rythme plus rapide et des paroles plus simples.

Parmi les meilleurs vers d'oreille, les chercheurs ont déterminé certaines chansons populaires, entre 2010 et 2013.





Voici des extraits à écouter à vos risques et périls :

Comment un ver d'oreille s'immisce dans votre cerveau?

Les chansons qui restent prises dans la tête vont s'immiscer dans les réseaux cérébraux du cerveau. Ils vont principalement impliquer ceux de la perception, de l'émotion, de la mémoire et de la pensée spontanée.

La plupart du temps, le ver d'oreille va survenir après que vous ayez entendu une chanson jouer à la radio. Il ne faut pas forcément prêter attention aux paroles de la chanson pour qu'elles restent prises dans la tête.

Certaines personnes sont plus susceptibles que d'autres d'être prises avec des vers d'oreille. Par exemple, les anxieux et les obsessionnels compulsifs vont plus souvent en être victime. Les personnes qui aiment vivre de nouvelles expériences sont aussi plus sujettes à ce type d'expérience sensorielle, tout comme les musiciens de formation.





Comment se débarrasser d'un ver d'oreille?

La meilleure façon de se débarrasser d'un ver d'oreille, c'est de l'accepter. Le simple fait de résister aux paroles qui tournent en boucle dans votre tête peut inciter le cerveau à les jouer, encore et encore.

Toutefois, d'autres techniques peuvent être efficaces pour se débarrasser d'un ver d'oreille. Comme c'est souvent un seul extrait qui est répété en boucle, il peut être intéressant d'entendre et de chanter la chanson au complet. L'écoute d'une autre chanson peut aussi aider à se changer les idées. Le fait de mâcher de la gomme peut interférer le processus répétitif dans le cerveau.