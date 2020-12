MODE: 5 tendances pour les Fêtes

MODE - Francisco Randez nous présente les plus grandes tendances pour le temps de Fêtes 2020.

5 tendances pour les Fêtes

Cette année, la période des Fêtes va être un peu particulière... Après une année difficile, Francisco Randez nous propose des idées pour mettre un peu glamour ou de réconfort dans vos maisons. Parce que même si on ne pourra pas se réunir comme on sait si bien le faire au Québec, on va tout de même souligner Noël dans notre bulle familiale et virtuellement. Pourquoi ne pas en profiter pour être ingénieux et créatifs, et faire de ce temps des Fêtes 2020 un moment inoubliable?

1. Un peu de scintillant

Les paillettes, et toutes leurs variantes (lurex, sequin, lamé, strass), se retrouvent sur tous les types de vêtements cette saison.

Pour adopter la tendance, plongez avec une tenue chatoyante bien assumée ou on apprivoisez-la doucement, avec des accessoires.

2. Velours et dentelle

Le velours, grande tendance des années 70, a longtemps été boudée. Il a refait surface ces dernières années et est encore tendance, surtout pour Noël!

Il y a différents types de velours:

Le velours côtelé, qui fait plus vintage. C’est une matière chaude, épaisse, souple et robuste qu'il est plaisant de porter, surtout lorsqu'il fait froid.

Le velours palatine, aussi appelé «velours lisse» qui a un côté beaucoup plus chic. Magnifique pour une robe ou un veston ou blazer (autant pour les hommes que pour les femmes).

Quant à elle, l'indémodable, la dentelle apporte de la classe, de la finesse, du romantisme et de la féminité à tout morceau de vêtement. Elle est parfaite sur une robe pour le temps des Fêtes.

3. Une chemise invincible

LA solution pour les malchanceux ou les maladroits, qui ont souvent tendance à se salir. Il existe maintenant une chemise résistante aux liquides et dégâts de Surmesur. C’est une chemise rendue invincible grâce à un processus de traitement nanotechnologique qui la rend imperméable et intachable.

4. Une dose de réconfort

Comme 2020 n'a pas été une année comme les autres, on préfèrera peut-être opter pour le confort? Francisco nous a parlé un peu plus tôt cette année de cette tendance incontournable du «beau mou»

Ça tombe bien parce que plusieurs boutiques ont lancé des pyjamas des Fêtes. Il y a des choix pour toute la famille et c’est même possible d’avoir le même pyjama que son enfant! Jean Airoldi a aussi lancé une collection de pyjamas avec une mignonne thématique : «famille d’ours»

On en trouve aussi des plus chics : en soie brillante, en coton doux... Si bien que le pyjama s’est même fait une place dans notre garde-robe de tous les jours

Si vous trouvez le pyjama un peu trop décontracté, il est possible de trouver de très beaux chandails chauds, mais avec une petite touche de chic aussi. Pour les hommes, on trouve de belles chemises en flanelle aussi!

5. Des masques de Noël

Après le chandail moche de Noël, on passe au couvre-visage moche!

Parfait pour conserver la magie des fêtes! Ça peut ajouter un peu de kitch à votre look festif. On peut même mettre la main sur masque en trompe-l'oeil avec la barbe du père Noël Ou encore, assortir son masque à sa cravate

Même si l’on devra rester à la maison cette année, nous espérons que vous trouverez les pièces parfaites pour un Noël chic ou décontracté.

*Merci à RW&CO, Banana Republic et Surmesur pour le prêt de vêtements en studio.