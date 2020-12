Martin Vachon nous propose des idées de jeux pour vos partys en mode distanciation physique.

C’est le temps de... s’amuser à distance!

Restrictions obligent, on ne pourra pas se réunir à Noël et organiser des jeux avec parents et amis. Martin Vachon nous propose toutefois des activités originales et amusantes à faire en mode vidéoconférence.