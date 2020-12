Des chiens d'assistance sur demande grâce à la Fondation Leski

La Fondation Leski offre les services de chiens d'accompagnement sur demande.

Des chiens d'assistance sur demande

La pandémie a fait augmenter le niveau d’anxiété dans la population en général. Pour les personnes qui vivent déjà du stress en raison de leur condition comme les victimes d’actes criminels, des personnes atteintes de troubles de santé mentale et les autistes, le contexte est encore plus anxiogène.

La fondation Leski est un organisme à but non lucratif qui fournit gratuitement et de façon ponctuelle des chiens à des intervenants qui travaillent avec cette clientèle. Elle a vu ses demandes d’accompagnements ponctuels explosés depuis le début de la pandémie! Pour nous en parler, nous avons rencontré Marie-Hélène Paquin, présidente de la fondation Leski, et Yogi.