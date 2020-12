Le prix des aliments bondira au Canada en 2021

Le coût du panier d'épicerie grimpera de façon signification en 2021, en raison des impacts liés à la pandémie, des changements climatiques et des feux de forêt en Californie.

Publié mardi, le rapport fait état d'une hausse marquée du prix des aliments. Les familles canadiennes devraient s'attendre à une augmentation de 3 à 4% au cours de la prochaine année. Au Québec, cette augmentation devrait davantage tourner autour de 4%.

Concrètement, un ménage devra débourser 695$ de plus par année. Cette famille typique, est composée de deux adultes âgés entre 31 et 50 ans et de deux enfants âgés entre 9 et 18 ans, aura besoin de 13 907$ en moyenne pour se nourrir.

La hausse la plus marquée sera réalisée dans les rayons des fruits et légumes ainsi que des viandes. Il faudra prévoir un bond de 4,5% à 6,5%. Les produits de boulangerie seront aussi en hausse.

Il s'agit de la plus forte hausse enregistrée depuis que le rapport existe. Le taux d’inflation alimentaire devrait de nouveau dépasser celui de l’inflation générale, selon ce que rapporte le Journal de Montréal.

La 11e édition du rapport annuel sur les prix alimentaires canadiens a été publiée conjointement par l’Université Dalhousie, l’Université de Guelph, l’Université de la Saskatchewan et l’Université de la Colombie-Britannique.