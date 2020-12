3 cuvées à offrir en cadeau à Noël

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1- Un blanc de Niagara qui est bon à en «lécher sa coupe»

Irrévérence 2017

Pearl Morissette

Péninsule du Niagara - Ontario - Canada

Code : 14510466

Prix : 37,75 $

Disponibilités : 88 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,6 gramme

Servir à 11-12 degrés Celsius

À déguster avec : une pizza aux 3 fromages, un filet de flétan ou de morue...

Cet éclectique et tout à fait réussi assemblage est composé de riesling, de chardonnay et de gewurztraminer. On succombe rapidement à ses enivrants et sensuels parfums floraux ainsi qu'à ses notes de fruits à chair blanche. Le gustatif est enveloppant, onctueux, rond, élancé et le généreux volume vous fera effectuer de brillantes harmonisations mets-vins à table. Un autre blanc ontarien qui nous prouve hors de tout doute que la péninsule du Niagara fait maintenant partie des meilleures zones viticoles de la planète-vin. Cette bouteille pourra se conserver aisément 3 à 4 ans en cave.

2- Un pinot noir germanique aussi racé qu'élégant

Pinot Noir 2017

Burg Ravensburg

Baden - Allemagne

Code : 13859501

Prix : 23,70 $

Disponibilités : 93 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,7 gramme

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : une fondue chinoise, un boeuf bourguignon, une raclette...

Si vous aviez apprécié le riesling de ce même domaine allemand, vous ne serez vraiment pas déçus en dégustant ce fin, glissant et savoureux pinot noir! Il possède des similitudes aromatiques et gustatives avec certains rouges de la Côte d'Or en sol bourguignon. C'est drôlement bon et il vous sera difficile d'en boire juste un verre... Votre patience pourra être récompensé, car il pourra vieillir encore 4 ou 5 ans dans votre cellier.

3- Un rouge rhodanien qui fera craquer les amoureux de syrah

Collines-rhodaniennes 2019

Syrah - Les Vignes d'à Côté - Yves Cuilleron

Rhône - France

Code : 13619478

Prix : 18,80 $

Disponibilités : 126 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,4 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : un croque-monsieur jambon-fromage, des plats ayant des herbes provençales, de la pâte à tomate et/ou des olives noires...

Pas besoin d'avoir le «nez bionique» de Véronique Rivest ou François Chartier pour succomber au charme immédiat de cette envoutante syrah des Côtes-du-Rhône. Invitante coloration violacée, nez expressif, bouche juteuse et racoleuse... Une bien belle expression d'un des plus grands cépages rouges, la syrah. Bravo Yves Cuilleron parce qu'à moins de 19-20 $, ce produit est une véritable aubaine! Tirez-lui le liège dès cette année ou au courant des 36 à 48 mois à venir.