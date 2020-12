Suggestions lecture pour le temps des Fêtes

Les suggestions de Frédérique Dufort.

1- Mon premier cherche et trouve, en attendant Noël

Jeunesse

Lydia Masson

Méga Éditions

Superbe album avec plus de 100 images à trouver. Vos enfants seront captivés par les illustrations féériques et colorées. De plus, c’est vraiment une belle activité à faire en famille. Approuvé par mon garçon qui adore son premier cherche et trouve!

2- Donner

Jeunesse

Andrée Poulin et Yves Dumont

La Bagnole

Quel beau livre à offrir en cadeau aux enfants pour leur expliquer l’importance de donner. Donner l’amour, donner du temps, donner au suivant, parDONNER... Un livre à mettre de l’avant dans la bibliothèque de vos cocos.

3- Patrice Bernier - Maître de son destin

Sports, biographie

Mathias Brunet

Éditions de l’homme

Les amateurs de sport, plus précisément les fans de soccer, viseront dans le mille avec cette biographie de Patrice Bernier. Inspirant, motivant, intense, vrai ; son histoire a tout pour inspirer les jeunes (joueurs) et les encourager à persévérer malgré les chutes. On peut tous devenir «Maître de son destin».

4- Corps Refuge

Recueil de poésie, inspiration

Rupi Kaur

Guy Saint-Jean Éditeur

Violent et doux à la fois. Des réflexions qui frappent droit au cœur, même si on ne pensait pas en avoir besoin. Pour tous ceux et celles qui oublient d’être doux envers eux-mêmes. De s’aimer. De prendre soin de leur tête et de leur corps. Ce recueil de poésie est un incontournable; il est assuré que vous voudrez faire encadrer la majorité des citations pour vous en inspirer. À mettre dans le bas de Noël, des adolescents jusqu’aux grands-parents.

5- Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une

Roman Graphique qui fait du bien au moral, inspiration

Raphaëlle Giordano et Al

Soleil

Le livre à succès de Raphaëlle Giordano est cette fois-ci adapté en roman graphique, mais son texte, lui, reste tout aussi beau, inspirant et salvateur. Un livre qui amène un brin de positif sous le sapin, ça fait toujours du bien.

Club de lecture

6- Les cibles - Une enquête de Maud Graham

Roman policier, mystère

Chrystine Brouillet

Druide

Chrystine Brouillet est de retour avec son nouveau titre «les cibles», le choix du club de lecture de cette semaine! Sa façon de manier les mots, de livrer de subtils détails utiles à la compréhension de l’énigme et d’écrire au service du suspens; c’est ce qui rend ses romans si addictifs. Après avoir lu «Les cibles», vous voudrez lire (ou relire) toutes les œuvres de cette grande auteure.