TOP : 10 races de chiens calmes de taille moyenne

Certains ne jurent que par les chiens de petite taille, alors que d'autres préfèrent adopter des chiens de format plus imposant. Les chiens de taille moyenne peuvent autant convenir à la vie en appartement qu'en campagne. Dotés d'une grande intelligence et d'un calme olympien, ces 10 chiens de taille moyenne seront parfaits pour votre famille.



• À lire aussi: Les 10 races de chiens les plus casaniers, qui peuvent vivre en appartement

• À lire aussi: Les 10 races de chiens les plus intelligents

Avant d'entamer des démarches d'adoption auprès d'un éleveur, il convient de déterminer la race de chien qui correspond à votre mode de vie, à votre personnalité ainsi qu'à celle de votre famille. Bien que le physique de l'animal puisse influencer votre choix, il faut aussi s'attarder aux traits de caractère du chien.





Les chiens de taille moyenne ont besoin de bouger. Ils peuvent toutefois être heureux dans des endroits plus restreints, à condition de pouvoir faire cette séance d'exercice quotidiennement. Si ce besoin est respecté, ils seront les chiens calmes et affectueux dont VOUS avez besoin.





10 races de chiens calmes de taille moyenne :





Basset hound

Le Basset hound est casanier. Tel un chat, il aime se prélasser sur le canapé durant de longues heures. Ce chien de taille moyenne est reconnu pour son calme exemplaire, particulièrement avec les enfants. Même s'il apprécie le temps passé au sein de son foyer, il a besoin d'exercice tous les jours. Il a aussi besoin d'une bonne dose d'amour... au risque de devenir destructeur!





Chow-chow

Le Chow-chow est un chien particulièrement calme. Il n'aboie que très rarement. S'il le fait, c'est pour une raison évidente. Peu démonstratif, le Chow-chow est reconnu pour être assez indépendant. Il s'agit d'une race de chien de taille moyenne qui convient bien aux personnes vivant seules en appartement. Même s'il tolère bien les petits espaces, il aura besoin de prendre l'air tous les jours.





Basenji

Les propriétaires de Basenji vous diront qu'il s'agit d'une race très calme. Certains iront même à le comparer à un chat. Plutôt indépendant, ce chien de taille moyenne peut se montrer très affectueux à ses heures, particulièrement avec les membres de sa famille. Contrairement à ses homologues canins, il n'aboie pas. Il émet plutôt des gloussements.





Whippet

Le Whippet est un chien adorable. Il ne fait toutefois pas exception à sa race. Il a besoin d'exercice pour être heureux. La course est une véritable passion pour lui. En revanche, une fois à la maison, il sera calme et réservé. Ce lévrier est doté d'une grande sensibilité à l'égard des humains, ce qui le rend très attachant aux yeux des enfants.





Cavalier King Charles

Le Cavalier King Charles est tantôt discret et réservé, tantôt enjoué et sociable. Très affectueux, ce chien de taille moyenne fera preuve d'une grande douceur à l'égard des enfants. Il n'a pas la réputation d'aboyer. En prime, il a bon caractère et il est propre!





Bulldog anglais

Malgré son fort gabarit, le Bulldog anglais est un chien très doux. Bien dressé, il ne ferait pas de mal à une mouche! Son activité favorite est certainement la sieste. Un peu paresseux, ce costaud est un compagnon de vie extraordinaire. Très sensible, le Bulldog anglais est rapidement apprécié des enfants qui souhaitent l'approcher.





Beagle

Ce chien tricolore n'a aucune malice. Il sait faire preuve de beaucoup de calme en présence d'enfants. L'agressivité, il ne connaît pas! En revanche, le Beagle a besoin de beaucoup d'exercice pour être pleinement épanoui au sein de son clan familial. Si vous aimez jouer, chasser et courir, c'est le chien dont vous avez besoin!





Shar Pei

Mignon comme tout, le Shar Pei est un chien qui aime la tranquillité et le calme. Il sait se montrer toujours gentil, surtout avec les enfants. Il a la réputation d'être propre, et ce, dès un très jeune âge. Fidèle, sociable et dévoué, ce chien de taille moyenne a tout ce dont une famille rêve... et même plus!





Épagneul Breton

La douceur est probablement la qualité qui représente le mieux l'Épagneul Breton. Vous entendrez souvent dire de lui qu'il est un véritable « pot de colle », tellement il est affectueux. Ce chien socialise aussi facilement avec les humains qu'avec les autres animaux. Doté d'une grande intelligence, il sera facile à dresser et à aimer!





Barbet

Ce chien de taille moyenne est reconnu pour sa gentillesse extrême, autant envers les êtres humains qu'envers les autres animaux. Le Barbet est un chien familial, qui aime passer du temps de qualité avec les membres de son clan. Fidèle, doux et sociable, il est impossible que vous lui résistiez!