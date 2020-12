ENTREVUE: Des nouvelles de François Bellefeuille

ENTREVUE - Malgré la pandémie et les spectacles reportés, l’humoriste François Bellefeuille a une fin d’année assez chargée.

Des nouvelles de François Bellefeuille

À voir aussi: Entrevue avec Arnaud Soly

François Bellefeuille avait dépassé le cap des 300 représentations de son deuxième one-man show Le plus fort au monde quand la pandémie a frappé, au printemps. Pourtant, sa fin d'année est tout de même assez occupée! Il fera partie du Bye-Bye 2020 et animera le gala Les Olivier le 21 mars 2021 et a créé le projet Pas besoin de pantalons le printemps dernier. On prend un peu de ses nouvelles.