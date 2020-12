FAMILLE: 17 activités pour le temps des Fêtes

FAMILLE - Découvrez nos idées d'activités à faire en famille au Québec pour les vacances des Fêtes ou tout au long de l'hiver.

17 activités pour le temps des Fêtes

Noël sera bien différent cette année. Pour une fois, on ne courra pas à droit, à gauche, d’un réveillon à un autre... Ce sera moins de partys, moins de déplacements, et plus de temps avec notre bulle familiale. Cette année, on doit repenser notre manière de passer le temps des fêtes et trouver des activités à faire.

À voir aussi: Idées de jeux à essayer en vidéoconférence

Des activités à faire à la maison

Aller jouer dehors . - Dans le parc du quartier ou sur son propre terrain. Si par bonheur la neige est collante, on construit le plus beau des forts ou l’on organise une compétition de bonshommes de neige. Préparez un chocolat chaud à déguster à l’intérieur ou même dehors, dans le fort que vous aurez construit.

Faire de la cuisine - Essayez de nouvelles recettes, jouez au restaurant, montrez à vos enfants la cuisine et développez leurs réflexes. Cuisinez des biscuits de Noël et allez les livrer aux gens dont vous vous ennuyés.

3. Des activités hors de la maison

Les parcs nationaux. On peut faire de la randonnée, du ski de fond, de la raquette, même parfois du fatbike et ce n’est pas très cher. Utilisez la billetterie virtuelle de la SÉPAQ pour réserver vos activités

*Informez-vous auprès des endroits que vous souhaitez visiter avant votre visite et pour vous assurer de respecter les règles sanitaires en vigueur.