TOP : 10 races de petits chiens gentils

Certaines races de chiens restent petites, tout au long de leur vie. Souvent très mignons, ces chiens miniatures sont idéaux pour la vie en ville ou en appartement. Quelles sont les meilleures races de petits chiens? Découvrez-les ici.

À travers le processus d'adoption d'un chien, l'un des premiers critères à considérer est la race. La personnalité, le pelage ou la taille du chien sont tous des facteurs qui seront influencés par le choix de la race. Si certains chiens sont reconnus pour aimer les grands espaces, d'autres sont mieux conçus pour la vie en appartement. C'est le cas de la majorité des chiens de petite taille.





Peu importe l'animal que vous choisirez, il aura besoin d'amour et de soins adaptés. Bien que les chiens miniatures aient généralement un tempérament plus calme, ils ont besoin de sortir prendre l'air tous les jours pour se dégourdir. Vous êtes le seul à pouvoir subvenir à ses besoins. Un chien, c'est un contrat pour la vie!





10 races de petits chiens gentils:

Le bouledogue français

Ce petit chien trapu a tout pour plaire. Bien qu'il soit légèrement costaud, il mesure entre 30 et 35 centimètres et pèse entre 20 et 30 livres. Derrière ses airs de grincheux se cache un petit être d'une gentillesse extrême. Le bouledogue français aime la compagnie de sa famille. Avec lui, le moment est toujours propice aux jeux et à la rigolade. Il saura vous remettre au centuple l'amour que vous lui donnerez.





Le bichon frisé ou le bichon maltais

Ce petit chien n'a aucune malice. En plus d'être mignon comme tout, il est gentil et docile. Si le bichon frisé ou maltais convient si bien à la vie en appartement, c'est d'abord en raison de ses mensurations. Il mesure entre 25 à 30 centimètres et pèse entre 7 à 13 livres. Malgré sa petite taille, ce chien est très enjoué. Il aura besoin de lâcher son fou à l'extérieur tous les jours.





Le carlin

Le carlin est reconnu pour son indéniable gentillesse. Ce chien, qui ne pèse qu'une quinzaine de livres, fait craquer tout le monde sur son passage. Très sensible et doux, il convient parfaitement aux familles ayant de jeunes enfants. Ce chien de petite taille est l'un des meilleurs choix que vous pourrez faire, surtout si vous vivez dans un espace restreint.





Le Shih Tzu

Le Shih Tzu est un chien calme, qui convient bien aux personnes vivant seules. Ce chien de petite taille s'adapte néanmoins à tous les environnements, à condition d'avoir une éducation ferme. Comme il est très affectueux, il saura toujours se frayer un chemin à vos côtés, sous vos draps ou sur le canapé. Il mesure tout près de 20 centimètres et pèse entre 10 et 15 livres.





Le Cavalier King Charles

La réputation de ce mini épagneule, au pelage soyeux, n'est plus à faire. Elle le suit depuis des siècles. Son caractère est si bon qu'il a fait craquer toute la monarchie! Le Cavalier King Charles est un chien calme et gentil, qui se plait bien à la vie d'appartement. Doté d'une grande patience et d'un bon sens du jeu, il est le compagnon parfait pour les enfants.





Le caniche miniature

De prime abord, le caniche est un chien intelligent et obéissant, ce qui facilite grandement son éducation. Certains vont préférer le caniche miniature, aussi appelé le caniche toy, en raison de sa taille. Particulièrement mignon, ce chien pèse tout au plus de 4 à 6 livres. Bien qu'il n'ait pas besoin de faire de grands efforts physiques pour être heureux, il a besoin de dépenser son énergie chaque jour.





Le teckel miniature

Tout le monde craque pour le teckel, aussi appelé le chien saucisse. Ce chien voue un amour inconditionnel à son maître. Cette race est reconnue pour être particulièrement curieuse et enjouée. Elle est peu territoriale, malgré sa petite taille. Comparativement à son homologue beaucoup plus costaud, le teckel miniature ne pèse que de 4 à 11 livres.





Le Jack Russell

Le Jack Russell est un véritable bout en train! Il sera confortable pour la vie en appartement seulement s'il peut dépenser son énergie durant la journée. Vous aurez compris qu'il s'agit d'un chien actif et enjoué. Malgré sa petite taille, il est une source d'énergie (presque) inépuisable. Il convient bien aux familles qui aiment jouer et s'amuser dehors.





Le Chihuahua

Le Chihuahua est la race de chien de petite taille la plus populaire au monde. Du haut de ses 15 centimètres, ce canin ne se laisse pas impressionner. Son fort caractère ne l'empêche pas de tenir tête à des colosses. En contrepartie, il peut faire preuve d'une grande patience avec les enfants et il a tendance à être très attaché à son maître.





Le Yorshire-Terrier

Mignon comme tout, le Yorshire-Terrier aime le confort de sa maison. Son tempérament est relativement calme, même s'il a besoin de bouger et de s'amuser quotidiennement. Si cette race de petit chien est si populaire, c'est sans doute pour son intelligence et sa curiosité sans limites.