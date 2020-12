7 ambitieux voyages que vous devriez planifier maintenant

Le monde du voyage ne sera sans doute plus le même au lendemain de la pandémie. Mais le jour où on pourra refaire nos valises, il y aura sûrement encore des terrasses à Rome, des girafes au pied du Kilimandjaro et du sable blanc à Cayo Coco!



Voici 7 aventures qui gagnent à être pensées d’avance, pandémie ou non, pour des raisons de logistique, de saison, de coût ou de simple organisation. Ça vous permettra peut-être de commencer à planifier votre prochaine aventure... au moins sur papier.



UN VOYAGE SPIRITUEL EN INDE

S’il est un pays extraordinaire qui demande un peu de préparation mentale (et des rappels de vaccins), c’est bien l’Inde. Terre d’extrêmes, elle recèle de destinations spirituelles. Qu’aimeriez-vous y faire le jour où on pourra y retourner? Un séjour dans un ashram à Goa? Une visite du Temple d’Or à Amritsar? Un pèlerinage à Varanasi?

UNE LONGUE RANDO AU PÉROU

Si le confinement vous a donné la piqûre de la randonnée, vous rêvez peut-être de vous attaquer à un sentier mythique comme le chemin de l’Inca, cette piste de 43 km menant au Machu Picchu. Sachez qu’il faut se procurer un permis d’avance pour faire cette randonnée, et que leur nombre est limité. Notez aussi qu’il est recommandé d’être bien préparé physiquement (pour ça, vous devriez avoir le temps!) et de se renseigner sur le mal des montagnes, car le sentier culmine à 4200 m d’altitude.

UNE VIRÉE EN TOSCANE

S’il est merveilleux de se laisser guider par le hasard en Italie, il n’est pas mauvais de prévoir ses hébergements si on voyage en haute saison... et si on souhaite loger dans une villa parfaite avec piscine au milieu des oliviers . Et puis, il n’est jamais trop tôt pour se renseigner sur les spécialités locales, les petits villages historiques ou les chefs-d’oeuvre de Florence. En s’y prenant d’avance, on peut même se mettre à l’italien !

L’AUSTRALIE EN VAN

Ce n’est pas d’hier que les gens découvrent l’Australie en «van». Il y a des itinéraires mythiques à profusion, comme la Great Ocean Road, les plages de surf de la Gold Coast ou encore les 3000 km qui relient Darwin à Adelaide au coeur du désert. Comme les distances sont immenses, votre défi, ce sera de vous limiter. Il vous faudra aussi prévoir un budget (élevé) pour le billet d’avion et accumuler davantage qu’une simple semaine de vacances!

L’ÉGYPTE ET SES PYRAMIDES

Les grandes pyramides, la tombe de Toutankhamon, les temples de Louxor... Les merveilles de l’Égypte antique sont aussi fascinantes qu’on l’imagine. Pour les visiter, vous avez plusieurs options: circuits organisés en bus, voyages personnalisés avec vols intérieurs, croisières de plusieurs jours sur le Nil... Vous pourriez même, par exemple, monter à bord du SS Sudan, un chic bateau des années 1930 qui a déjà accueilli Agatha Christie.

UN SAFARI ANIMALIER EN AFRIQUE

On n’improvise pas un safari animalier aussi facilement qu’une semaine à Punta Cana. La destination choisie dépendra de plusieurs facteurs: les animaux que l’on veut voir («Big Five» au parc national Kruger ou grandes migrations dans les plaines du Serengeti?), du type de confort que l’on recherche (lodges de luxe au Kenya ou camping sur le toit du Jeep en Namibie?) et des expériences que l’on souhaite combiner à son safari (les plages de Zanzibar ou les vignobles du Cap?). Bref, des heures de belles recherches en perspective sur les sites des agences de voyages spécialisées.

LES CERISIERS EN FLEURS AU JAPON

Voilà un voyage lointain pour faire rêver les romantiques. La saison des cerisiers en fleurs est évidemment éphémère, alors il faut prévoir bien prévoir ses congés si on veut y assister. Selon les villes que l’on souhaite visiter (Tokyo, Kyoto, Osaka...), on s’envolera généralement entre la fin mars et le début mai. Un projet pour 2022, peut-être?