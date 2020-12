Une maison avec un air de fête

Grande fervente de Noël, la proprio a décidé de ne pas se priver et d’imprégner d’un air de fête le moindre recoin de sa maison... Le résultat est à la fois joyeux et très doux pour l’œil grâce à des choix judicieux.

De crainte de trop en faire et de donner à sa maison un look de boutique de Noël, la propriétaire a demandé à la designer Orsi Panos de l’aider à choisir des ornements. Elle l’a aussi mise à contribution pour déterminer les endroits stratégiques où les installer afin qu’ils soient bien visibles sans pour autant prendre toute la place.

Cette dernière a su trouver le juste équilibre: en misant sur les sapinages, sous forme de guirlandes et de couronnes, et en évitant les couleurs vives, elle a créé une ambiance festive légère et décontractée.

L'escalier

«Pour agrémenter l’escalier, j’ai installé une guirlande faite de cèdre artificiel, puis j’y ai intégré de vraies branches, coupées dans la cour de mes clients, explique la designer Orsi Panos. Elles produisent un look d’aspect plus naturel et peuvent être remplacées facilement si elles se dessèchent pendant la longue période des fêtes.»

Délaissant les traditionnels bas de Noël rouges, elle a opté pour des modèles sobres en tricot blanc bordés de fausse fourrure; ils ponctuent joliment la rampe.

Aménagement Orsi Panos, designer, Orsi Panos Interiors

La salle à manger

C’est dans cette pièce qu’on a installé le roi incontestable de la fête. Trônant près de la fenêtre, le grand sapin est généreusement garni de boules aux couleurs douces et de rubans. Des guirlandes de petites lumières jaunes font scintiller l’ensemble, distillant l’ambiance magique désirée.

Pour lui laisser toute la vedette, on a privilégié un style très épuré sur la table, qu’on a simplement ornée d’arrangements de branches de sapin et de cèdre fraîches. Les tasses cuivrées reprennent l’une des teintes présentes dans l’arbre pour ajouter de l’éclat.

Assiettes et bols HomeSense

La cuisine

«Comme on fait beaucoup de popote pendant les fêtes, j’ai veillé à décorer le lieu sans encombrer l’espace pour ne pas nuire aux cuisiniers», dit la designer. Accrocher une couronne sur la hotte est une belle solution: elle se trouve à l’écart, mais tout le monde la voit puisqu’elle est à la hauteur des yeux.

Orsi a aussi déposé çà et là sur les comptoirs et les étagères des arrangements de sapinage de petit format; ils rendent l’atmosphère joyeuse mais ne gênent personne. Enfin, le tableau au-dessus du coin bar se prêtait trop bien à l’exposition d’une jolie guirlande!

Armoires et tablette Olympic Kitchens • Carrelage (dosseret) Surfaces & Co. • Chaise de comptoir Gresham House Furniture • Suspension Restoration Hardware

La baie vitrée

Cet espace lumineux dans la cuisine a aussi bénéficié de l’intervention de la designer. Encore une fois, elle a su concevoir un décor de Noël doux et équilibré qui attire le regard. Sur une desserte en osier, elle a réuni des petites plantes vertes qui garnissaient les autres pièces de la maison. Leur fraîcheur s’accorde à celle de la couronne, installée dans la fenêtre.

Au sol, des cadeaux élégamment emballés et ornés de quelques branches de cèdre peaufinent la composition. Voilà comment créer un point focal intéressant en deux temps, trois mouvements!

Desserte Vintage Fine Objects

Le salon

Dans cette pièce douillette, il est facile de s’imaginer sirotant un bon lait de poule, les pieds sur le pouf. Non pas un, mais deux sapins parent l’endroit. Pour donner de la hauteur à sa mise en scène, Orsi a placé l’un des arbres sur un piédestal. «Je les ai garnis d’un mélange d’ornements similaires à ceux du sapin principal pour compléter l’harmonie d’ensemble», dit-elle.

Dans le reste de la demeure, la designer a utilisé le même procédé: des touches de verdure fraîche et des décorations discrètes forment un fil conducteur festif dont la famille profite pendant toutes les vacances de Noël!

Fauteuil et grand coussin gris et blanc Gresham House • Table d’appoint Penney & Co. • Coussin à motif de sapin HomeSense • Rideaux Night and Day Window Decor • Tapis Decor Hut