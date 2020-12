Une maison de style Mid-Century décorée pour la période des Fêtes

Située près de la rivière Richelieu, la maison de Caroline et Jonathan possède un charme fou. On aime y célébrer en famille chaque petite occasion. Quand arrive Noël, ça sent vite le pain d’épice... et le gros bonheur!

En 2017, le couple a craqué pour cette maison offrant une vue impressionnante sur le mont Saint-Hilaire. Elle demandait toutefois des travaux importants. «Je voulais respecter son style Mid-Century tout en y ajoutant une touche scandinave», dit Caroline, une grande passionnée de déco.

Exit le petit côté champêtre: «Nous voulions renouveler l’espace, magnifier les belles boiseries.» Pour l’aider, elle a fait appel à la designer Maude Coudé. Leur travail d’équipe a permis de créer une ambiance de vacances dans la maison.

L'entrée

Mario Melillo

Le rangement de l’entrée rend l’endroit des plus fonctionnel. Fabriqué sur mesure en frêne, il est fixé au mur et au sol par de minces tiges de métal blanc. Le dessus des tiroirs tient lieu de banc pour retirer ou enfiler ses chaussures. Très pratique pour les enfants!

Mario Melillo

Aménagement Maude Coudée, designer à Renard Flare, et la propriétaire • Rangement Échardes & Copeaux • Table ronde en métal et crochets cuivrés Ikea • Tapis en jute et paniers West Elm • Coussins, couronnes et mitaine de Noël Boutique Aux Mirabelles • Silhouettes de maisons en bois blanc Buk & Nola

Mario Melillo

Étagère-bureau Ikea • Chaise Remeub • Horloge Zone • Tableau noir VdeV • Sapin en bois Boutique Aux Mirabelles

La salle à manger

Mario Melillo

La suspension au profil aérien cohabite à merveille avec les chaises en bois peint en blanc. «On voulait un style éclectique où les objets du passé auraient aussi leur place», précise Caroline. Le vieux buffet a d’ailleurs rajeuni sous les mains d’artisans.

Des touches d’ocre et de bleu insufflent un coup de fraîcheur à la pièce. À l’arrière-plan, on remarque le foyer, dont on a conservé l’habillage en pierre d’origine.

Mario Melillo

Buffet Remeub • Chaises cb2.ca • Support à bouteilles 12° en Cave • Suspension West Elm • Nappe en lin et vaisselle noire Cœur d’Artichaut • Jardinières et crochets Urban Outfitters • Tapis wayfair.ca • Tableau Lysa Jordan

La chambre principale

Mario Melillo

D’une riche couleur café, le luminaire en rotin surdimensionné vole la vedette. Il s’agence au bois sombre du mobilier Mid-Century qui produit un agréable contraste avec les murs blancs. La douceur des textures et la belle lumière naturelle composent un univers douillet à souhait.

Tables de chevet, table basse et table ronde West Elm • Lampes de chevet et douillette Urban Outfitters • Suspension cb2.ca • Coussins Buk & Nola • Jeté en laine VdeV • Tablette Cœur d’Artichaut • Tapis ivyandstonehome.com • Décorations de Noël Boutique Aux Mirabelles

La chambre de Tom

Mario Melillo

Muni de petits barreaux sécuritaires, le lit en bois de Tom, quatre ans, a été fabriqué sur mesure par un ami du couple. «Mon inspiration vient souvent de Pinterest, et c’est le cas pour ce meuble», mentionne Caroline. Dégoté au bord du chemin, le pupitre d’écolier a servi de point de départ à la déco, ponctuée de touches de turquoise.

Fauteuil poire Beanbag Montréal • Literie Crate and Barrel Kids • Table ronde, tapis de jeu et autocollants muraux The Modern Shop • Coussins, silhouettes de maisons en bois (dont une murale) et guirlande de pompons Buk & Nola

Le coin lecture

Mario Melillo

C’était un coin perdu. On en a fait un espace d’inspiration bohème où le délassement et les livres sont rois. «C’est important pour nous que les enfants associent lecture et détente. On s’y retrouve chaque soir en famille avant le dodo.» Caroline apprécie le confort du lit de repos en rotin, qu’elle a paré de coussins bleus.

Bibliothèque Échardes & Copeaux • Lit de repos article. com • Fauteuil suspendu amazon.ca • Applique et tapis West Elm • Coussins de sol Urban Outfitters • Coussins bleus Baba Souk