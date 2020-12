Les 5 meilleurs mascaras de pharmacie, selon les utilisatrices

Selon votre utilisation, il est primordial de changer son mascara aux 3 à 6 mois. Cela signifie qu’il faut s’acheter plusieurs nouveaux tubes par années. Certains d'entre eux sont plus coûteux, atteingnant la barre des 30 $, mais d'autres sont plus abordables.



Heureusement, les mascaras de pharmacie sont souvent aussi bons que ceux plus luxueux: il suffit de se fier aux nombreux commentaires d’utilisateurs en ligne (sur Amazon, Galerie Beauté et MakeupAlley) qui ont couronné ces mascaras comme étant les plus efficaces pour leur (petit) prix.

Les 5 meilleurs mascaras de pharmacie

5. Mascara LASH PARADISE DE L'ORÉAL

Dès le moment où ce mascara a fait son entrée en pharmacie, il s’est fait remarquer pour sa ressemblance avec le mascara «Better Than Sex» de la marque Too Faced, qui est beaucoup plus cher. La formule plus épaisse et volumisante du Lash Paradise donne un effet faux cils extrême. Il est également offert en trois teintes de noir, tous plus profondes les unes que les autres!



Disponible à 10$ en pharmacie ou en ligne

4. Mascara LASH SENSATIONAL DE MAYBELLINE

On suggère d’appliquer deux couches de ce mascara pour avoir un effet ultra recourbé, qui dure toute la journée. Les utilisatrices sont plusieurs à mentionner qu’il est hyper facile à nettoyer, donc peu de chance que vous vous retrouviez avec un regard de panda le lendemain matin!



Disponible à 6$ en pharmacie ou en ligne

3. Mascara EFFET «FAUX CILS» LASH PRINCESS DE ESSENCE

Ce qu’on aime particulièrement de ce mascara, c’est son prix mini, à moins de 5$ le tube. En plus d’être peu dispendieux, ce mascara de la marque Essence n’a rien à envier à ceux qui coûtent parfois 5 fois le prix du point de vue de sa formulation : elle est volumisante, allongeante et surtout, non testée sur les animaux. Vendu!



Disponible à 4,99$ en pharmacie ou en ligne

2. Mascara XTENSION PLUS + PROLASH COMPLEXE DE MARCELLE

Celles qui veulent de longs cils définis vont tomber sous le charme de ce mascara à brosse fine offert par Marcelle. Il donne un effet faux cils instantané et sa brosse fine est parfaite pour appliquer le produit aux cils du bas. À nous le regard de poupée!



Disponible à 14$ en pharmacie ou en ligne

1. Mascara LASH BLAST DE COVERGIRL

Véritable produit culte, «le mascara dans un tube orange» est l’allié de plusieurs femmes depuis sa sortie, il y a plus d’une dizaine d’années. C’est que ce mascara est sans grumeaux, s’applique en une seule étape et sa formule ne sèche pas rapidement dans le tube, ce qui fait que vous n’avez pas à le jeter après un mois à peine!

Disponible à 7$ en pharmacie ou en ligne