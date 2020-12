RECETTE: Poitrine de poulet farcie, bacon et chèvre

RECETTE - Essayez cette succulente recette facile de Poitrine de poulet farcie, bacon et chèvre, accompagnée de pommes de terres glacées au miel et au thym, concoctée par Chef Jonathan Garnier et présentée pas SB cuisine Zeste.

POITRINE DE POULET FARCIE BACON ET CHÈVRE

Portions : 4 – Préparation : 15 minutes – Cuisson : 25 à 30 minutes

Ingrédients

125 ml (1/2 tasse) fromage de chèvre frais

1 gousse d’ail, hachée

5 ml (1 c. à thé) mélange d’herbes de Provence

60 ml (4 c. à table) tomates séchées, hachées

4 poitrines de poulet du Québec

12 tranches de bacon

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffer le four, la grille au centre à 220 °C (425 °F).

ÉTAPE 2

Dans un bol, mélanger le fromage de chèvre, l’ail, les herbes de Provence, les tomates séchées, du sel et du poivre.

ÉTAPE 3

Tailler chaque poitrine en portefeuille, saler, poivrer puis les garnir du mélange préparé et les enrouler de tranches de bacon.

ÉTAPE 4

Dans une poêle chaude, faire saisir chaque poitrine, 2 à 3 minutes de chaque côté, le temps que le bacon soit bien croustillant.

ÉTAPE 5

Sur une plaque allant au four, recouverte d’un papier parchemin ou d’un tapis en silicone, disposer es poitrines de poulet et laisser cuire au four, 15 à 20 minutes. (Il faut une température interne de 74 °C / 165°F.

POMMES DE TERRE ELLA GLACÉES AU MIEL ET THYM

Portions : 4 – Préparation : 10 minutes – Cuisson : environ 15 minutes

Ingrédients

1 sac de Mamzells Ella, coupées en deux sur le long. Pour plus d’informations, visitez boeufbraiseaujus.com

30 ml (2 c. à table) beurre

6 échalotes, coupées en deux sur le long

30 ml (2 c. à table) miel

2 gousses d’ail, hachées

3 branches de thym

310 ml (1 1⁄4 de tasse) fond de veau

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Dans une poêle, à feu moyen, ajouter le beurre, les pommes de terre et les échalotes, faces coupées sur le poêle, saler et laisser dorer 4 à 5 minutes.

ÉTAPE 2

Une fois les Mamzells dorées, les retourner et ajouter le miel, l’ail, le thym, le fond de veau et poursuivre la cuisson, 4 à 5 minutes, le temps que les pommes de terre soient tendres et le fond de veau réduit et nappant.

ÉTAPE 3

Retirer les branches de thym, ajuster l’assaisonnement et servir