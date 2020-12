Une maison décorée pour un Noël magique

Il a fallu deux ans de rénovations pour transformer cette maison en nid douillet pour un couple et ses deux enfants. Pendant la période des fêtes, l’ambiance y devient tout simplement magique.

Robin Stubbert

Cette résidence d’Oakville, en Ontario, est habitée par Dharshini, Krish ainsi que leurs deux fils, Ojas, 3 ans, et Adi, 2 ans. «C’est une maison datant de 1960, et elle n’avait jamais été modernisée», explique Dharshini. Après l’achat, le couple a donc passé les deux années suivantes à travailler avec un architecte et un entrepreneur afin d’actualiser les lieux.

«Quand le moment est venu de meubler notre nouvel espace, on n’avait plus du tout envie de prendre des décisions, raconte la proprio. On a donc choisi de faire appel à une designer pour nous aider à transformer notre maison vide en foyer chaleureux.»

C’est là qu’entre en scène Brittaney Elgner, d’Olly + Em, qui a tout de suite compris les souhaits du couple. Elle s’est évertuée à concevoir un aménagement agréable pour tous les membres de la famille en optant pour un mobilier résistant, des matières faciles à entretenir, une belle variété de textures réconfortantes et une palette de blancs et de gris inspirée des nuances hivernales.

Cette année, la designer a même été appelée en renfort pour créer une ambiance de Noël digne de la passion de la propriétaire pour les traditions des fêtes. «Mes parents nous ont appris à nous émerveiller. Noël était une véritable expérience sensorielle, dit Dharshini. C’est quelque chose que Krish et moi voulions transmettre à nos garçons.»

Le salon

Robin Stubbert

Plutôt qu’un canapé modulaire, Brittaney a suggéré deux canapés recouverts d’un tissu blanc neige à haute performance (il résiste aux taches... et aux enfants!) qu’elle a jumelés à deux fauteuils pivotants gris nuage.

Pour que la pièce soit plus conviviale et confortable, elle a ajouté un tapis en laine et sisal ainsi que de nombreux coussins. Le coffre en osier tressé et les accents de noir contrastants donnent du caractère à cet univers aux tons doux.

«J’adore cette pièce, confie Dharshini. Il y a quelque chose dans le mariage de couleurs et de textures qui invite immédiatement à s’asseoir et à se détendre.» Les décorations de Noël choisies par Brittaney s’inspirent de la nature. «L’eucalyptus sent merveilleusement bon, et les verdures fraîches insu ent l’esprit des fêtes», dit la designer.

Robin Stubbert

Aménagement Brittaney Elgner, designer, Olly + Em • Architecture Gus Ricci Architect • Entrepreneur Stoneshore Custom Homes • Rangement mural sur mesure Bloomsbury Fine Cabinetry • Canapés, coffre en osier et coussins Muskoka Living Interiors • Fauteuils Cocoon Furnishings • Table basse Restoration Hardware • Sapin de Noël Indigo • Couronnes Hofland • Guirlande Accents for Living • Peinture All White (murs) Farrow & Ball

La salle à manger

Robin Stubbert

«Les nombreuses fenêtres fournissent une lumière naturelle incroyable», mentionne la designer Brittaney Elgner. On s’est permis ici aussi une palette pâle, malgré la présence de jeunes enfants. La table de style traditionnel en bois peint accepte les retouches, et les chaises sont recouvertes d’un tissu à haute performance.

Robin Stubbert

Table Pier 1 Imports • Chaises House Warmings • Lustre Circa Lighting • Vaisselle et couverts Zara Home • Chandeliers Black Rooster Decor

La cuisine

Robin Stubbert

La palette de blancs et de gris domine également la cuisine. Les comptoirs et le dosseret en grès cérame à effet marbre sont durables et résistent bien aux petits comme aux gros dégâts. Dans les armoires et les tiroirs, on ne trouve que la vaisselle et les casseroles, car les denrées alimentaires sont toutes rangées dans une pièce à part, derrière une porte en bois coulissante.

Robin Stubbert

La designer a organisé un grand garde-manger à l’ancienne, habillé d’étagères bien éclairées. Des bocaux et des paniers en osier facilitent le rangement et permettent de tout trouver rapidement.

Robin Stubbert

Comptoirs et dosseret Neolith • Robinetterie Perrin & Rowe • Suspensions Circa Lighting • Tabourets et couronnes sur la hotte Accents for Living • Peaux de mouton HomeSense • Peinture Simplement Blanc OC-117 (armoires) et Gris Alpaga HC-169 (îlot) Benjamin Moore • Peinture All White (murs) Farrow & Ball

Le coin jeu

Robin Stubbert

«Dharshini et Krish voulaient que leurs garçons grandissent en se sentant libres de jouer dans toute la maison et d’en explorer chaque recoin», explique Brittaney. C’est pourquoi, outre la salle de jeu, on a installé un espace ludique au bout du couloir, où se trouve une petite tente agrémentée d’une peau de mouton.

Tente Nature’s Blossom • Petits sapins en pots Pottery Barn • Peau de mouton HomeSense • Tableau Accents for Living

La chambre d'amis

Robin Stubbert

Les invités ne pourraient demander mieux que ce lit habillé de lin et de coton, d’une couette en duvet et de multiples oreillers rebondis. Au sol, un tapis de laine rend les levers confortables. La designer a choisi des tables de chevet en bois au fini patiné, un accent rustique charmant qui s’harmonise bien aux lits en fer traditionnels.

Pour les fêtes, la pièce est ornée de guirlandes d’eucalyptus, de minisapins et d’un bouquet de tulipes blanches.

Lit Ikea • Tables et lampes de chevet Barbara Barry • Volant en lin, housse de couette et vase Cocoon Furnishings • Tapis et guirlandes Accents for Living

La chambre principale

Robin Stubbert

«Pour arriver à se détendre après leurs journées bien remplies, Dharshini et Krish avaient besoin d’une chambre douce comme un cocon», dit la designer. Ainsi, le lit à colonnes blanc est habillé des textures les plus moelleuses possible, choisies dans des teintes neutres et apaisantes.

Même la banquette est recouverte d’un tissu qui évoque un chandail chaud réconfortant. Les boutons des tiroirs et les pieds des lampes de chevet apportent un peu de contraste dans cet univers sobre. Enfin, la couronne de plumes et la couverture en tricot épais font un clin d’œil à l’hiver.

Tables de chevet, housse de couette et oreillers carrés en lin Muskoka Living Interiors • Lampes de chevet Lee Industries • Banquette Cocoon Furnishings • Jeté en fausse fourrure Elte • Coussin rectangulaire cb2.ca • Tapis Accents for Living

La salle de bains des parents

Robin Stubbert

«Si la chambre principale permet au couple de s’évader, la salle de bains attenante complète l’expérience grâce à son magnifique papier peint et son meuble-lavabo d’époque», dit Brittaney. Des fleurs au rouge éclatant et un duo de couronnes accroché au miroir rappellent que c’est Noël.

La chambre d'Ojas et Adi

Robin Stubbert

La chambre des garçons est synonyme de doux rêves. Les deux lits sont habillés à l’identique de laine et de lin et accompagnés chacun d’une banquette avec rangement. Les motifs colorés des housses de couette et des oreillers su sent à égayer le décor. Dans un coin, un irrésistible fauteuil suspendu, que la designer a orné d’une guirlande.

Robin Stubbert

Lits et tapis Muskoka Living Interiors • Banquettes et lampe de chevet Restoration Hardware • Fauteuil suspendu Serena & Lily • Housses de couette Ikea • Jetés West Elm • Coussins jaunes Zara Home • Guirlandes Pottery Barn Kids • Papier peint Magnolia Home

La salle de jeu

Robin Stubbert

La designer a conçu une pièce adorable où il fait bon jouer et bricoler pendant des heures. Les meubles en bois sont robustes, le tapis confortable (et lavable à la machine!), et le meuble bas permet aux enfants de ranger leurs jouets sans difficulté. De nombreux ornements rendent le décor joyeux, dont un sapin fantaisiste que les garçons ont pris plaisir à décorer eux-mêmes.