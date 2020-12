4 cuvées à déguster dans le temps des Fêtes

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1- Une bulle ibérique tout simplement exquise pour le minuit pile-poil du Nouvel l'An

Cava Gran Reserva 2012

Brut Nature - Blanca Cusiné - Parés Baltà

Penedès - Catalogne - Espagne

Code : 12591021

Prix : 36,25 $

Disponibilités : 97 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : des canapés et amuses bouches à base de fromage, de fruits de mer, de poisson, de pâte feuilletée...

Ce mousseux de haute voltige ébloui et charme les papilles comme bien peu de vins non-tranquilles peuvent le faire! Sa coloration jaune doré est très invitante, ses délicats et sensuels parfums sont enivrant à souhait, sa bouche est énergique et fort enveloppante. Sans le comparer à un Champagne, il offre selon moi plus de plaisir, de satisfaction et d'émotion que bien des bulles champenoises coûtant 10 à 15 $ de plus le flacon. Un des meilleurs Cava catalans que j'ai dégusté à ce jour. Très bon dès les prochains jours, mais également au courant des 5 à 6 prochaines années.

2- Un irrésistible blanc catalan qui fera un hit à l'apéro avec des petits hors d'œuvres, mais également sur des entrées froides

Valdejalon 2019

Microcosmico - Bodegas Frontonio

Aragon - Espagne

Code : 14083409

Prix : 22,85 $

Disponibilités : 120 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1 gramme

Servir à 10 degrés Celsius

À déguster avec : des sushis, du tartare ou ceviche de pétoncle, un cocktail de crevettes...

Personne ne restera indifférent en goûtant ce blanc espagnol. Nous avons rapidement succombé à ses flaveurs exotiques et ses notes de fruits à chair blanche. C'est complètement sec, floral, aguicheur, séduisant et fort différent des 1001 cuvées à base de chardonnay ou de sauvignon que l'on retrouve sur notre marché. Un 100% macabéo qui mérite amplement de se retrouver dans votre verre entre Noël et le Jour de l'An. Il tiendra encore aisément 2 ans en cave.

3- Un rouge passe-partout et hyper caméléon qui se faufilera aisément sur les nombreux plats servis aux Fêtes

Beaujolais 2018

Quatre Saisons - Famille Chasselay

Beaujolais - France

Code : 14559921

Prix : 20,50 $

Disponibilités : 219 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Servir à 15 degrés Celsius

À déguster avec : une planche d'entrées à partager avec des saucisses, des pilons de poulet, des pointes de pizza, des terrines...

Ce vin nature (sans ajout de sulfite) du Beaujolais est issu d'une culture biologique (sans intrant chimique). Un produit qui offre un profil aromatique et gustatif très primaire, fort juteux, bien expressif et sans la moindre trace de maquillage techno. Le jeune couple qui a mis ce vin en bouteille peut être vachement fier du travail accomplis, car ce rouge est quasi sans rival pour seulement 20 $! Buvez-le d'ici les 24 à 36 mois à venir pour bien en profiter.

4- Une des meilleures aubaines de notre année de dégustation 2020

Minervois 2018

Cuvée Morgane - Château de Gourgazaud

Languedoc - France

Code : 22384

Prix : 12,80 $

Disponibilités : 168 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,7 grammes

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : une tourtière, de la dinde, du jambon, du ragoût de boulettes...

Les décorations de la maison et les cadeaux de Noël ont malmenés votre carte de crédit? Vous désirez verser un bon cru dans vos verres sans toutefois payer le gros prix? Sautez sur cette belle emplette languedocienne à moins de 13 $! Je peux vous affirmer que nous avons goûté des vins coutant 6-7 $ de plus la bouteille qui n'avait pas le caractère et le bon goût de cette Cuvée Morgane. Du bien bon vin à petite facture! Ce n'est pas un vin de garde, mais il pourra tenir encore 2 à 3 bonnes années dans la noirceur et la fraîcheur de votre réserve.