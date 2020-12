5 rumeurs qui circulent sur la cellulite qui ne sont PAS vraies

La cellulite est présente chez la grande majorité des gens, mais elle reste tout de même un sujet tabou et quelque chose qu’on tente de cacher.



• À lire aussi: 7 vérités sur le clitoris pour une sexualité plus épanouie

Ce phénomène, parfois appelé la peau d’orange, est un ensemble de petits bosses et de trous qui se forment à la suface de la peau. Le plus souvent située sur les cuisses et les fesses, la cellulite peut aussi se retrouver à peu près partout sur le corps.

Bien qu’elle soit très courante, les experts ne s’entendent pas sur la cause. Comme elle est présente chez des gens de tout genre et toute forme, la théorie de l’hérédité est la plus répandue.



Voici 5 mythes sur la cellulite dont il faut se débarrasser :

1. LA CELLULITE EST RARE

Bien au contraire. Il est dit qu’entre 80% et 90% des femmes ont différents degrés de cellulite à différents endroits sur leur corps. Puisque la distribution du gras est tout simplement différente chez les hommes, seulement 10% de ceux-ci rapportent avoir de la cellulite.

2. LA CELLULITE EST CAUSÉE PAR UN SURPOIDS

La cellulite est causée par des cellules adipeuses qui sont saturées et qui finissent pas gonflées. Puisque c’est en lien avec les tissus graisseux du corps, on pourrait croire que perdre du poids va nous aider débarrasser de la cellulite. Ce phénomène est présent autant chez les femmes très minces que celles plus corpulentes. Le poids n’est donc pas en lien. C’est relié à la peau, et non au chiffre sur la balance.

3. IL FAUT COUPER LES ALIMENTS GRAS POUR RÉDUIRE LA CELLULITE

Au contraire! Manger des bons gras, comme l’avocat, l’huile de coco, ou le saumon sera toujours bénéfique à votre santé. Néanmoins, les aliments très salés ou contenant des sucres raffinés peuvent encourager les cellules adipeuses à faire du stockage, et donc causer la cellulite.

4. CERTAINES CRÈMES PEUVENT FAIRE DISPARAÎTRE LA CELLULITE

En fait, les crèmes n’ont aucun effet sur la cellulite. Ce qui efficace, c’est une technique de massage qui pourrait aider à décongestionner les cellules adipeuses. Procurez-vous plutôt un outil pour masser le corps et utilisez-le de façon régulière dans votre routine beauté.

5. LE CARDIO RÉDUIT LA CELLULITE

Il est certain que toute activité qui augmente votre rythme cardiaque va favoriser la circulation sanguine, et donc le drainage naturel des cellules adipeuses. Par contre, entre le cardio et la musculation, c’est plutôt cette seconde option qui pourrait avoir un effet sur votre cellulite. Les exercices comme les squats et les fentes favorisent la lipolyse, donc la perte de gras, et la prise de masse musculaire.

En résumé, la cellulite n’affecte pas du tout la santé de ceux et celles qui en font! Bien que quelques changements dans votre hygiène de vie pourraient peut-être réduire un peu votre cellulite, il n’y a pas de miracle.

Ce n’est qu’un phénomène tout à fait normal, il vaut mieux l’accepter et célébrer nos corps!