RECETTE: Gratin de chou-fleur et fruits de mer

RECETTE - Essayez cette délicieuse recette facile de Gratin de chou-fleur et fruits de mer, concoctée par Chef Jonathan Garnier et présentée par SB Cuisine Zeste.

GRATIN DE CHOU-FLEUR ET FRUITS DE MER

Portions : 4 – Préparation : 15 minutes – Cuisson : 22 à 23 minutes

Ingrédients

1⁄2 chou-fleur, en sommités

90 ml (6 c à table) huile d’olive

1 oignon, émincé

3 gousses d’ail, hachées

16 à 24 crevettes 31/40 décortiqué

6 à 8 pétoncles

5 ml (1 c. à thé) paprika fumé

250 ml (1 tasse) sauce béchamel maison

250 ml (1 tasse) 1 tasse de fromage, râpé

15 ml (1 c. à table) sirop d’érable

90 ml (6 c à table) feuilles de persil, hachées

sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffer le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

ÉTAPE 2

Dans un bol, mélanger les sommités de chou-fleur, 60 ml (4 c. à table) d’huile d’olive, l’oignon, 2 gousses d’ail, du sel du poivre.

ÉTAPE 3

Sur une laque allant au four et recouverte d’un papier parchemin ou d’un tapis en silicone, répartir le mélange et laisser cuire au four, 20 minutes.

ÉTAPE 4

Entre temps, dans une poêle chaude, à feu vif, faire saisir les crevettes et les pétoncles dans le reste d’huile, 1 minute de chaque côté.

ÉTAPE 5

Ajouter le reste d’ail, le paprika, couper le feu et vérifier l’assaisonnement.

ÉTAPE 6

Dans un bol, mélanger les crevettes, les pétoncles, la sauce béchamel, le fromage, le sirop d’érable, le persil, et le chou-fleur.

ÉTAPE 7

Dans chaque ramequin ou emporte-pièce, répartir le mélange et laisser colorer, gratiner, au four sous gril, 2 à 3 minutes.