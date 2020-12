6 idées pour aménager le sous-sol

Le sous-sol offre un espace complémentaire dont on a tout avantage à profiter, notamment pour y aménager différentes zones d’activités. Voici six avenues inspirantes pour s’offrir plus de confort à la maison.

1. Le salon de billard

Joel Klassen

Le divertissement est ici à l’honneur! En attendant de disputer une partie de 8, les convives se retrouvent au bar. Le mur principal est animé d’une élégante collection d’illustrations botaniques. La couleur bleu sarcelle de la paroi fait écho au tapis de la table de billard.

Parmi les bonnes idées à piquer pour aménager un sous-sol: les portes en verre givré et la bibliothèque, qui divisent l’espace sans couper l’apport de lumière naturelle.

Aménagement Stephanie Charest, designer, Stephanie Charest Interior Design • Table de billard Recreation World • Suspension CF Interiors • Bibliothèque en noyer Superior Cabinets

2. Club de jeux

Drew Hadley

Ce bel espace n’a rien à envier aux plus chouettes maisons de jeunes: le papier peint à motifs géants et les touches de couleurs vibrantes du mobilier instaurent un style branché, et la banquette invite à la convivialité. Quant à la chaise suspendue et au panier de basketball, ils assurent une coolitude totale!

Comme le décor est simple et sans surcharge, il pourra évoluer facilement selon les passions des enfants. Les portes coulissantes sur rail permettent de cloisonner l’espace, car la pièce intégrant un jeu de hockey pneumatique sert aussi de chambre d’amis.

Aménagement la propriétaire et Dominique Jamieson, designer, Déco Design Jamieson • Banquette Dominique Jamieson (conception); Ébénisterie L’Ébénier (fabrication) • Table Ikea • Chaises et banc Structube • Chaise suspendue Canadian Tire • Murale Decomurale

3. Gym tonique

Patrick Biller

Pour maximiser le pouvoir d’attraction de cette salle d’exercice, on a installé un éclairage vif et tapissé tout un mur de miroirs, ce qui double visuellement la superficie de la pièce tout en faisant circuler la lumière. Les appareils ont été disposés à bonne distance les uns des autres de manière que l’on puisse déambuler à l’aise.

Au mur, les fausses briques constituent le point focal du décor. Leurs nuances douces de gris, plus urbaines que rustiques, s’harmonisent bien avec l’équipement en place.

Aménagement Tiffany Piotrowski, designer, Tiffany Leigh Design • Plancher en vinyle Fibre & Cloth

4. Buanderie tout équipée

Drew Hadley

Au sous-sol, on peut généralement installer une salle de lavage plus grande qu’ailleurs dans la maison et partir une brassée à n’importe quelle heure, le bruit n’étant pas une contrainte.

Dans cet aménagement sobre et fonctionnel, on a multiplié les éléments pratiques: deux plans de travail à hauteur idéale, une longue tringle de séchage, de nombreuses armoires de rangement et un grand évier où faire tremper les vêtements délicats.

Aménagement Isabelle Viau, designer, DécoStyle Design • Armoires Armoires de Chez-Nous • Céramique Flordeco

5. Pièce multifonctions

Drew Hadley

Le manque de lumière et le plafond habituellement bas constituent deux désavantages courants des pièces aménagées au sous-sol. Afin de faire oublier ces inconvénients, on a opté pour une finition soignée: les rangements gris aux portes lisses, le revêtement en placage de bois sur le mur du téléviseur et la moquette rendent l’espace luxueux.

On a aussi doté la pièce de plusieurs projecteurs encastrés munis de gradateurs, ce qui pallie l’absence de fenêtre et permet de tamiser l’ambiance lors des soirées cinéma. Le bureau moderne et le canapé-lit modulaire permettent d’utiliser les lieux pour travailler, se relaxer ou accueillir des amis de passage.

Aménagement Symbiose Design • Mur télé, rangements et bureau Armoires Cordeau • Canapé Maison Corbeil • Luminaires Luminaires Paul Grégoire • Moquette Carpette Multi Design • Cadre Draperies Pierre Cholette

6. Pour étudier et s'amuser

Patrick Biller

Dans un style décontracté aux accents farmhouse, ce sous-sol accueille les enfants à l’heure du jeu comme des devoirs. La designer a misé sur la couleur crème pour imprégner les lieux de lumière et de douceur. L’atmosphère est réchauffée par un grand tapis moelleux et la texture douillette du pouf.

Les lambris, simples mais si charmants, les appliques en métal et les cadres noirs des fenêtres donnent du caractère à l’espace.

Aménagement Tiffany Piotrowski, Tiffany Leigh Design • Luminaires Rejuvenation • Pouf wayfair.ca • Chaises en bois EQ3 • Table et chaises pour enfants RH Baby & Child • Tableaux Juniper Print Shop