7 bienfaits à dormir complètement nu

En plus d’être hyper libérateur comme sentiment, dormir sans vêtement serait très bénéfique pour votre santé. Si vous n’êtes pas encore certain de vouloir mettre le pyjama de côté, ces 7 raisons sauront peut-être vous convaincre!

1. POUR L’ESTIME DE SOI

La confiance en soi commence entre autres par être à l’aise avec son corps. Dormir nu vous aidera à reprendre le contrôle de votre corps et à l’aimer davantage. Vous vous surprendrez à vous regarder dans le miroir plus souvent et à aimer ce que vous voyez. Chaque soir avant de vous coucher, vous devriez vous admirer dans un miroir et nommer une chose que vous aimez de votre corps. Cet exercice, combiné à votre nuit de sommeil, aura des répercussions positives dans votre quotidien.

2. POUR ÉVITER LES INFECTIONS

Vos parties intimes sont «enfermées» toute la journée. Quand la nuit tombe, laissez-les respirer un peu. Cette aération nécessaire évitera la multiplication des bactéries qui ont ensuite tendance à proliférer avec la concentration de la chaleur. Dormir nu aiderait donc à diminuer le risque d’infections.

3. POUR RAVIVER LA FLAMME DANS VOTRE COUPLE

La sensation de liberté, le contact des draps sur la peau, l’augmentation de son estime personnelle et le contact avec la peau de son partenaire (également nu) augmenteront très certainement votre désir sexuel. De plus, de nombreuses études et sondages réalisés un peu partout dans le monde appuient la théorie que les couples qui dorment nus sont les plus heureux. Dormir nu est donc une belle piste pour les amoureux qui auraient besoin de se retrouver.

4. POUR UN SOMMEIL PLUS EFFICACE

Dormir dans son plus simple appareil mène à un sommeil plus profond et efficace. En plus de ne pas vous réveiller pendant la nuit pour replacer votre chandail entortillé, votre température corporelle sera plus basse, ce qui aide à atteindre un sommeil profond et éviter l’insomnie.

5. POUR AVOIR UNE PLUS BELLE PEAU

Lorsque le corps est dénudé de tout vêtement et qu’il peut bien respirer, les cellules de l’épiderme se renouvellent plus vite. Dormir nu aiderait donc à ralentir le vieillissement de la peau. Laissez le pyjama de côté permet aussi de se débarrasser plus facilement des toxines et de l’excès de sébum.

6. POUR DES CHEVEUX EN SANTÉ

Tel que mentionné plus haut, dormir nu aide à avoir une bonne nuit de sommeil et, par le fait même, à stimuler l’hormone du sommeil, aussi appelé mélatonine. Cette hormone aiderait à regénérer la peau, mais aussi les cheveux!

7. POUR PERDRE UN PEU DE POIDS

Il semblerait que pour produire de la chaleur afin de réguler la température d’une personne nue qui dort, le corps va puiser dans le stockage de graisse et donc brûler quelques calories au passage. Bien entendu, vous ne pouvez pas vous fier qu’à ça si vous désirez perdre du poids. Pensez à adopter aussi une alimentation équilibrée et une bonne hygiène de vie.