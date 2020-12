JOUR DE L'AN: 7 idées pour célébrer autrement

JOUR DE L'AN - Isabelle Racicot nous donne des suggestions pour célébrer la nouvelle année différemment.

7 idées pour célébrer le Jour de l'An autrement

S’il y a une année qu'on ne sera pas triste de voir se terminer, c’est bien 2020! Même si changer d’année ne signifie pas nécessairement que les temps durs seront éclipsés, ça apporte quand même un peu d’espoir. Isabelle Racicot nous propose quelques idées pour célébrer l’arrivée du nouvel an... différemment!

1. Feu, chocolat chaud et guimauve

On est au Québec alors profitons de nos extérieurs et de la belle neige qui s’offre à nous! Pourquoi pas faire un feu de camp extérieur avec des guimauves, ou des S’mores, et des boissons chaudes, si c’est permis dans votre municipalité? Créez un jour de l’An magique! La magie se crée souvent à travers de petites choses toutes simples.

Seul(e)? Vous pouvez en profiter pour un moment de lecture dehors devant les flammes ou en appel avec une personne qui vous est chère.

Si vous avez des enfants, vous pouvez même construire un immense refuge autour du foyer extérieur.

2. Des activités à faire ensemble, mais séparés...

Le bingo virtuel - On peut être plusieurs à jouer en même temps avec des cartes virtuelles ou imprimées via le site web bingomaker . Il faut désigner un « maître du bingo » qui invite les autres joueurs, qui va choisir le nombres de jeux et les combinaisons pour gagner le bingo (ex : vertical, un X, une carte pleine).

- On peut être plusieurs à jouer en même temps avec des cartes virtuelles ou imprimées via le site web . Il faut désigner un « maître du bingo » qui invite les autres joueurs, qui va choisir le nombres de jeux et les combinaisons pour gagner le bingo (ex : vertical, un X, une carte pleine). Le karaoké virtuel - Il y a différentes applications et façons de faire un karaoké virtuel sur Zoom, Meet et autres applications de visioconférence, mais Isabelle recommande le site web Karafun. Encore une fois, quelqu’un doit être désigné « maître du karaoké ». On choisi sa chanson dans le répertoire et, comme dans les vrais karaokés, il y a une gestion des chanteurs qui se fait.

3. Une soirée/gala « COVID-Oscars »

Cette année, plusieurs membres de notre entourage ont dû jouer les héros. Tout le monde a eu des défis à relever. Par exemple, certains ont dû se trouver un nouvel emploi, d’autres ont dû apprendre à jongler avec le télétravail et les enfants... Pourquoi ne pas profiter de la fin de l’année pour les féliciter?

On achète une petite statuette, on fabrique un petit trophée ou un certificat, on se met sur son trente-six, on prépare un petit discours pour les élus et on organise une soirée de remise de prix via Zoom. Émotions garanties! En fait, soit vous y aller dans l’émotion ou dans des catégories farfelues, c’est selon.

Exemples de catégories: « Meilleur mamie qui a su résister à la distance en résidence », « Meilleur papa organisateur de soirées de jeux » « L’adolescent qui a le moins chialer d’être en confinement ».

4. S’organiser un voyage gastronomique

À défaut de pouvoir se déplacer, on laisse le vin et la nourriture nous faire voyager! Le vin nous permet de voyager, sans bouger de chez soi. Et c’est pareil pour les repas!

Comme l'année 2020 a été particulièrement éprouvante pour les restaurateurs et les propriétaires de bars, on peut les encourager un peu et se gâter en s'offrant un repas à emporter d'un de nos restaurants favoris. Avec les différents restaurants qui offrent des boîtes repas ou des ensembles apéros, on peut vraiment faire le tour du monde! Si le budget ne nous le permet pas, on peut aussi décider de cuisiner en famille des mets différents et ça devient une activité en soit.

5. Célébrer virtuellement à Times Square

Cette année, comme les voyageurs et les New-Yorkais eux-mêmes ne pourront pas se rendre à Times Square pour célébrer le Nouvel An, le comité organisateur a décidé d’offrir le spectacle en direct sur le web (sur TimesSquareNYC.org, Ne-wYearsEve.nyc, livestream.com/2021 et TimesSquareBall.net.).

Comme par les années passées, des performances en direct, des interviews et plus en-core seront au cœur de la fête. Les célébrations feront une place toute spéciale aux premiers répondants et à ceux qui ont offert leur aide au plus grand nombre pendant la pandémie.

Le fameux décompte typiquement new-yorkais, au cours duquel une énorme boule est abaissée, sera évidemment le clou du spectacle.

Vous en voulez plus encore? Grâce à une nouvelle application développée par Jamestown, vous pourriez même vivre l'expérience du réveillon du Nouvel An en jeu vidéo. L'application permet aux utilisateurs de se créer un avatar personnalisé, d'explorer un Times Square virtuel, de jouer à des jeux et de diffuser en direct le compte à rebours jusqu'à minuit.

L'application propose même une fonctionnalité de réalité augmentée qui permettra aux utilisateurs de prendre des selfies avec le NYE Ball, de porter des lunettes classiques 2021 et même de profiter d'un feu d'artifice virtuel.

6. Le festival virtuel Tomorrowland

Pour nos ados qui souhaitent une soirée festive, il y le festival électro belge, Tomorrowland, qui organise un festival virtuel mondial pour le Nouvel an. L’événement musical débutera le 31 décembre à 20 heures et sera adapté à tous les fuseaux horaires du monde. Plus de 25 artistes seront répartis sur quatre scènes.

7. S’inspirer d’ailleurs

On espère tous que 2021 sera plus douce. Si vous cherchez une tradition porte-bonheur pour le Nouvel An, celle qui vous apportera la chance que vous espérez... Vous pourriez vous inspirer de différentes coutumes du 1er janvier à travers le monde :