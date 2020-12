Les grandes tendances déco de 2021

Qu’est-ce qui nous attend en déco cette année? Voici ce qui apparaît sur nos radars en matière de design, de styles, de matériaux et de motifs. Grâce aux indications de nos experts, les tendances n’auront plus aucun secret pour vous!

1. Les influences japonaises

Le wabi-sabi, une philosophie japonaise inspirée des principes bouddhistes qui invite notamment à trouver la beauté dans l’imperfection, résonne avec acuité à l’heure actuelle. En déco, ça se traduit notamment par le style japandi – contraction de Japon et Scandinavie.

«Pour l’adopter, on se débarrasse des objets superflus et on mise sur des matériaux naturels, des textures rustiques et de la céramique artisanale», indique la designer Sophie Sylvestre. Si le blanc est la couleur favorite du style scandinave, le japandi se caractérise par une palette de teintes neutres ou pastel avec, par exemple, des murs taupe ou chamois.

Mobilia

2. Élément wow!

Il est temps d’investir dans un élément vedette qui confèrera du caractère à notre espace. Il peut s’agir d’un meuble de couleur vive ou d’un objet particulièrement luxueux.

Pour embrasser cette tendance à la personnalisation du décor, on peut aussi se procurer une pièce de mobilier faite sur mesure par un artisan ou une œuvre d’art. «Faites confiance à votre instinct», conseille Sophie Sylvestre.

3. Personnalisation et confort

Les gens n’ont jamais eu autant de temps pour chouchouter leur maison, dit André Allard, chef styles et tendances chez Rona. Pendant la pandémie, nombreux sont ceux qui en ont profité pour rendre leur intérieur plus confortable et réaliser les petits travaux qui attendaient parfois depuis quelques mois.»

Ces démarches visant à amplifier notre bien-être chez nous se poursuivront en 2021. «On veut se créer une bulle réconfortante et fonctionnelle», souligne la designer Fay Martel.

Rona

4. Les années 1950 modernisées

Notre intérêt pour le Mid-Century Modern ne se dément pas. Il s’agit d’un style facile à reproduire: on ajoute des touches de métal doré, des meubles aux lignes rétro, et on mise sur les essences de bois claires.

Natalia David, directrice tendances et design chez Home Depot Canada, suggère de jouer avec les couleurs vives et les formes originales, par exemple en intégrant à notre décor des chaises d’accent vintage.

5. Espace multifonction et bureau à la maison

On réfléchit à notre utilisation de l’espace pour en maximiser le potentiel, surtout dans les petits intérieurs, considère Liana Thomson, conceptrice d'accessoires chez EQ3: «En raison du télétravail, les gens passent beaucoup plus de temps à la maison qu’auparavant, alors ils se concentrent sur l’aspect multifonctionnel de leur décor.»

Fini la salle à manger qui ne sert que pour la visite, et bienvenue le coin bureau discret, mais pratique et invitant!

6. Les lignes courbes

Tous les experts le confirment, on assiste à un réel engouement pour les formes rondes, du fauteuil à l’objet déco en passant par les motifs des textiles. «Les courbes évoquent la nature et répondent à un besoin de douceur», croit la designer Fay Martel.

Élément de base

7. Rotin, osier, etc.

Les objets tressés, les tapis en jonc de mer, les luminaires en sisal à la fois légers et imposants ainsi que les meubles et chaises cannés sont toujours appréciés. On aime le petit côté cool, exotique, «vacances à la plage» qu’ils apportent à nos intérieurs.

«C’est une tendance qui s’inscrit dans le mouvement du slow design, indique Caroline Leclerc, propriétaire de la boutique Rose Bon Bon. En plus, ces matières sont faciles à agencer avec ce qu’on a déjà à la maison, ce qui explique leur popularité chez les fans de déco.»

8. Le design d'un seul trait

Ce style de dessin où un visage ou une silhouette est formé d’un seul trait continu – Picasso et Matisse ont été deux des grandes figures de cette technique – est de plus en plus recherché dans les intérieurs minimalistes, dit Caroline Leclerc.

«Cette représentation visuelle se trouve sur les vases, les coussins, les toiles. C’est une belle façon d’intégrer un élément artistique tout en légèreté dans notre décor.»

9. La maison intelligente

Depuis que les prix se sont démocratisés, la demande de produits intelligents ne cesse d’augmenter. Qu’il s’agisse de se divertir, d’assurer la sécurité de la maison, de régler l’éclairage et le chauffage, de laver nos vêtements ou même de cuisiner nos aliments, les divers appareils connectés – de l’assistant personnel à la cuisinière en passant par le robot laveur de plancher – nous facilitent la vie et nous permettent de gagner en efficacité.

Selon André Allard, dans les temps particuliers que nous vivons, la domotique nous aide à bien définir les moments de travail et de relaxation, notamment en modulant l’éclairage d’ambiance: «Actuellement, nous réalisons quels sont les bénéfices réels de l’intégration de ces technologies à notre quotidien.»

LG

10. Réminiscences des années 1970

Le cinéma et les séries télé rétro entretiennent la nostalgie de cette époque. «Des années hippies, on retient le chrome, les formes nettes, les motifs, des couleurs caractéristiques [kaki, orangé, brun, violet] et l’effet lounge», selon la designer Fay Martel.

11. Achat local et fait main

On délaisse le plus possible les objets en série pour encourager avec fierté nos artisans et apporter un souffle bohème et décontracté dans notre déco. «C’est un retour aux sources», fait remarquer la designer Caroline Leclerc. Les objets faits main remettent notamment à l’avant-plan toute la richesse et l’intemporalité des tons de terre cuite et de sable.

Caribo Atelier

12. Les végétaux

Les plantes nous aident à rafraîchir l’air ambiant en plus d’être excellentes pour le moral et l’humeur. Le top? Une petite jungle urbaine aménagée avec soin dans un coin ensoleillé. Il n’y a rien comme la verdure fraîche, mais les motifs botaniques sont aussi une belle façon de vivifier son intérieur. On les verra encore beaucoup en 2021, particulièrement en format surdimensionné sur le papier peint.

13. Les formes géométriques

Elles apparaissent sur le devant des armoires, dans le design des miroirs, dans les motifs des tapis et, bien sûr, sur les carrelages. «Les carreaux sont plus travaillés, moins uniformes, pour donner l’impression qu’ils ont été réalisés à la main, explique Sophie Sylvestre. Cela donne un côté artisanal aux formes géométriques modernes.»

14. Le style farmhouse

Aussi appelé moderne rustique, ce style à la fois charmant et rassurant met en vedette les poutres, les armoires shaker et les détails architecturaux, sans jamais verser dans l’excès. Le mot d’ordre demeure la simplicité. Le farmhouse fait aussi une belle place au bois, au métal noir mat et aux meubles et objets d’esprit vintage ou d’occasion.

Drew Hadley

15. Les bois clairs

L’attrait toujours vif qu’exerce le style scandinave explique la popularité des bois pâles comme le chêne blanc et l’érable, autant sur le sol que sur les armoires de cuisine et les revêtements muraux. «On aime les essences claires en raison de leurs nuances homogènes et de leur grain régulier, explique le designer Jean Stéphane Beauchamp.

Leur neutralité va avec tout.» Autre avantage d’une teinte de bois pâle au sol: elle laisse moins paraître les égratignures et les poils d’animaux.

Unsplash | Collov Home Design

ON LES VERRA DE PLUS EN PLUS

les finis muraux texturés

les cuisines noires

les tapis ronds

les motifs de chevrons sur les meubles et les armoires

les appliques

le terrazzo

les lambris muraux

les planchers peints

les armoires de cuisine sans poignées

les grandes murales en papier peint

les plafonds colorés

les salles de bains foncées

la laine bouclée

les carreaux de céramique grand format

