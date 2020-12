Une maison au look nordique au pied du mont Tremblant

Dans les Laurentides, au pied du mont Tremblant, cette maison a été aménagée pour accueillir une famille de sportifs. Elle est chic, facile à vivre et ultraconfortable.

Au cœur du Havre des Légendes, cette propriété érigée au bas des pentes est de type skis aux pieds, ce qui signifie que les membres de la maisonnée peuvent aller s’adonner à leur sport de glisse préféré sans aucun autre moyen de transport que leurs skis! Ce complexe immobilier, la designer Marylaine Langevin le connaît très bien puisqu’elle y a aménagé quatre maisons, dont celle-ci.

Elle a cherché à concevoir un lieu qui soit à la fois douillet, pratique et chaleureux. Pour cela, elle a déniché des matériaux recyclés et des accessoires en bois visant à établir un lien avec la nature environnante et elle a opté pour du mobilier vraiment confortable. Sous le bel espace aéré que crée le plafond cathédrale, la designer a disposé des meubles bas qui renforcent l’effet cocon autour de la cheminée, après les journées d’activités hivernales.

Le salon

Devant les grandes fenêtres, on a disposé des fauteuils pivotants, idéaux pour contempler le paysage... ou saisir sur le vif les chevreuils de passage. Canapé et causeuse rembourrés délimitent la zone salon, dont la vedette est sans contredit le foyer à gaz, qui attire les regards avec sa ceinture d’acier foncé insérée dans la pierre naturelle et sa poutre patinée en guise de manteau.

Au-dessus, encastrées dans une niche, la télévision et la barre de son se trouvent abritées de la chaleur que dégage l’âtre.

Promoteur Développement Les Légendes • Aménagement Marylaine Langevin Designer • Canapé et causeuse Jaymar, fauteuils pivotants en cuir et meuble de bar JC Perreault • Table basse Crate and Barrel • Suspension Luminaires & cie. • Décorations murales (à droite du foyer) Renwil • Décorations de Noël Boutique Aux Mirabelles et HomeSense

La salle à manger

Huit personnes peuvent s’installer en tout confort autour de cette grande table au plateau verni qui laisse voir veinures et irrégularités naturelles du bois. Si à Noël les occupants aiment bien recevoir de manière formelle en habillant la table d’une nappe, le reste de l’année, ils préfèrent y poser des napperons ou... rien du tout. Ici, c’est sans chichi!

Les luminaires, telles des lanternes, attirent l’œil vers les poutres recyclées du plafond. Le décor rustique chic est bien campé!

Chaises JC Perreault • Suspensions Luminaires & cie. • Décorations de Noël Boutique Aux Mirabelles et HomeSense

La cuisine

Pour cette pièce, la designer a proposé des portes d’armoires shaker en polymère grège dans la zone de cuisson et des façades en polyester lisses, plus pâles, pour l’îlot. Ce dernier offre beaucoup de rangement et une grande surface de travail en quartz. Il répond également à un dessein de convivialité, devenant le point de rencontre à l’après-ski.

Comptoirs en quartz et mosaïque (dosseret) Italnord • Gazinière et chaises de comptoir JC Perreault • Décorations de Noël Boutique Aux Mirabelles et HomeSense

La chambre principale

Située au rez-de-chaussée, la pièce avec salle de bains attenante est inspirée des chambres d’hôtel. Le lit rembourré et la literie mariant le crème et le blanc sont chics et sobres. Deux poufs placés côte à côte accueillent les effets personnels.

Les tables de chevet sont agrémentées d’une niche chacune, idéale pour y déposer tablette, lunettes et magazines avant de tomber dans les bras de Morphée.

Lit JC Perreault • Tables de chevet West Elm • Lampes de chevet Renwil • Tapis Crate and Barrel • Décorations de Noël Boutique Aux Mirabelles et HomeSense

La chambre d'amis

À l’étage, la seconde pièce de repos est aménagée de façon similaire à la chambre principale. Le lit à tête rembourrée, les tables de chevet avec rangement et la grande penderie en font un lieu parfait pour accueillir confortablement les invités.

Lit JC Perreault • Tables de chevet West Elm • Lampes de chevet Renwil • Décorations de Noël Boutique Aux Mirabelles et HomeSense

La chambre d'enfant

Cette chambre bénéficie d’une belle luminosité ainsi que de rangements généreux grâce au grand placard intégré. Au sol, le parquet de chêne blanc est un choix judicieux: les veinures et les nœuds de cette essence sont champions pour dissimuler les rayures que peuvent occasionner les petites autos et autres jouets. Et en fixant une applique pour la lecture au lieu de choisir une lampe de chevet, on a minimisé le risque de bris.

Lit JC Perreault • Table de chevet et applique West Elm • Décorations de Noël Boutique Aux Mirabelles et HomeSense

La salle de bains

La conception de la salle de bains de l’étage s’est révélée un défi pour la designer, qui devait composer avec un espace très linéaire. Mission réussie, car le confort y est absolu. On y trouve, comme dans le reste de la maison, un plancher chauffant, une caractéristique très appréciée des occupants.

Autre bonne idée: le coffrage de la baignoire se prolonge dans la douche, se transformant en banc.

Céramique et mosaïque Italnord • Décorations de Noël Boutique Aux Mirabelles et HomeSense