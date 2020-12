Les 6 meilleurs exercices pour définir ses abdominaux

Lorsque vous faites des exercices d'abdominaux, ce sont plusieurs muscles qui travaillent simultanément. Combinés à une saine alimentation, ces efforts soutenus vous aideront à avoir un ventre plat.



Même si certains préfèrent réaliser les exercices abdominaux au début de l'entraînement, il est conseillé de les faire à la fin de celui-ci. Comme les abdominaux sont des muscles stabilisateurs, ils seront sollicités tout au long de la séance. Pour cette raison, il est préférable de ne pas les épuiser dès les premières minutes de la séance d'entraînement!

6 MEILLEURS EXERCICES POUR UN VENTRE PLAT :



LA PLANCHE

On ne s'en sort pas! La planche est le meilleur exercice pour avoir des abdominaux découpés, selon une étude de l'Université Harvard. En plus d'être un rare exercice à solliciter les muscles abdominaux pendant plus de 10 secondes, il prévient les risques de blessures.



Instructions : tenez la position 60 secondes ou jusqu'à épuisement



LE LEVÉ DE LA JAMBE

Cet exercice d'abdominaux est parfait pour ceux qui souffrent de douleurs au dos ou au cou. Il suffit de vous coucher au sol puis, de lever les jambes tranquillement de façon à former un angle de 90 degrés. Vous redescendez vos jambes tout aussi doucement, sans qu'elles ne touchent complètement le sol.

Instructions : Faites 3 séries de 15 à 20 répétitions

LA BICYCLETTE

Si cet exercice est aussi populaire, c'est qu'il permet autant de travailler les muscles supérieurs qu'inférieurs des abdominaux. Il a aussi l'avantage de solliciter les muscles des jambes. Vous devez vous allonger au sol et soulever l'épaule droite en direction du genou opposé puis, alternez.

Instructions : Faites 3 séries de 24 répétitions (12 de chaque côté)





LA ROULETTE

Cet exercice sollicite non seulement vos muscles abdominaux, mais aussi tous vos muscles dorsaux. Vous devez vous installer sur les genoux et saisir la roulette avec vos mains. Ensuite, vous devez la faire glisser le plus loin possible vers l'avant et revenir à votre position initiale.

Instructions : Faites 3 séries de 12 répétitions

LE REDRESSEMENT ASSIS

Tous ceux et celles qui recommencent à s'entraîner auront avantage à faire cet exercice pour renforcir leurs muscles abdominaux ; pour les autres, il s'agit d'un excellent exercice pour échauffer ses muscles en début de séance.

Instructions : Faites 3 séries de 10 répétitions (les débutants peuvent augmenter graduellement les répétitions)



LE DEMI-REDRESSEMENT ASSIS

Cet exercice d'endurance vous demandera un peu de persévérance et de concentration. Il suffit de vous allonger au sol, de fléchir les jambes à 90 degrés et de soulever les épaules. Vous devez contracter vos muscles abdominaux aussi longtemps que possible.

Instructions : tenez la position 60 secondes ou jusqu'à épuisement