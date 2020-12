3 spiritueux sans alcool pour célébrer le jour de l'An tout en douceur

Même si vous ne buvez pas d’alcool, vous pouvez tout de même festoyer*. Voici 3 spiritueux sans alcool pour un jour de l'An tout en douceur.

Ceux qui en ont marre des Shirley Temple peuvent toutefois se retourner vers un produit méconnu : les spiritueux sans alcool! Inspirées par les saveurs herbacées, d’agrumes ou encore d’épices de certains alcools forts, ces bouteilles permettent de créer des cocktails originaux ceux qui préfèrent ne pas boire d’alcool.

Pour épater vos invités ou encore vous faire un mocktail grandiose lors du jour de l’an, on vous conseille d’essayer l’un de ces trois spiritueux sans alcool!

Seedlip - 45$

La marque fabrique des spiritueux sans alcool depuis 2015 et a désormais 3 bouteilles aux saveurs uniques selon vos envies : Garden 108, Grove 42 et Spice 94, tous conçus avec des ingrédients végétaux naturels, en plus d’être sans sucre, sans calories et sans allergènes.

HP Juniper - 25$

Cette version sans alcool du gin est le parfait allié de vos gin-tonics ou gin-martinis sans alcool! Il s’agit du premier spiritueux sans alcool 100% québécois et a été élaboré à la Brasserie distillerie Champ Libre à Mercier et embouteillé à Cowansville.

Lumette Bright Light - 32,45$

Le Lumette est également une alternative sans alcool au gin qui combine les arômes classiques du gin, tels que la baie de Guenièvre, la graine de coriandre et les agrumes. Un incontournable pour vos mocktails des Fêtes!

*Les rassemblements privés dans les régions et territoires qui se retrouvent en alerte maximale (zone rouge) seront interdits pour l’ensemble de la période des fêtes. Seules les personnes qui résident à une même adresse pourront ainsi se côtoyer durant cette période. Une personne qui vit seule peut recevoir dans sa résidence privée la visite d’une autre personne. Les rassemblements dans les régions et territoires qui se retrouvent en préalerte (zone jaune) et en alerte (zone orange) seront permis en fonction des restrictions déjà en vigueur.