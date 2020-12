Voici 5 tendances phares en décoration d'intérieur selon un spécialiste

Tous les ans, de nouvelles tendances font leurs entrées dans les magasins de décoration et dans nos maisons.

Certaines s'y trouvaient peut-être déjà depuis quelque temps mais sont revues ou encore adoptées de façon différente.

Pour connaitre les tendances phares actuellement, Les idées de ma maison a fait appel à un spécialiste en la matière, le directeur artistique de la marque canadienne Urban Barn, Sébastien Fauteux.

Voici, selon lui, un survol des tendances phares en décoration d'intérieur à adopter dès cet hiver :

1. Les tapis

Selon Sébastien Fauteux, les tapis font un retour en force dans les maisons après avoir été les grands oubliés pendant quelques années. On les aime grands et douillets afin d’ajouter de la texture et du confort à notre décor. En plus d’être jolis, les tapis servent également à délimiter les espaces dans une aire ouverte. C’est aussi une belle option pour aider à insonoriser votre condo si vous habitez ce genre de logement.

La suggestion Urban Barn de Sébastien : Le tapis Azusa

2. Les couleurs chaudes et organiques

Les couleurs tendance actuellement sont celles qui s'offrent dans des teintes chaudes surtout. Le gris est toujours très populaire, mais on laisse de côté le gris froid qui a trop longtemps occupé nos murs et on opte pour un gris qui tire vers le taupe. Il ne faut pas non plus avoir peur de peinturer nos murs avec des teintes foncées et enveloppantes. Pour équilibrer le tout, on n’a qu’à meubler sa pièce avec des meubles pâles tout simplement. Le contraste est hyper intéressant. Si on veut ajouter de la couleur sur nos murs, on se tourne vers les couleurs organiques qui rappellent la nature.

3. Les tissus bouclés

Le sens du toucher n’est pas à négliger lorsqu’on magasine des meubles ou de la décoration. Un tissu bouclé stimule non seulement ce sens mais ajoute de la texture et de la personnalité à vos pièces. Vous pouvez l’ajouter à petites doses avec des coussins et des jetés et quand vous ne pourrez plus vous en passer, gâtez-vous avec un canapé ou bien un fauteuil en tissu bouclé qui aura des allures de nuage dans votre salon.

La suggestion Urban Barn de Sébastien : le fauteuil pivotant Beverly

4. Le multifonctionnel

Le directeur artistique de Urban Barn invite les gens à penser à leur espace et à la fonction des meubles qu’ils ont. Comme la tendance est à la multifonctionnalité, pourquoi est-ce que votre belle chaise qui occupe le coin de votre chambre ne pourrait pas se retrouver autour de la table quand vous recevez de la visite? En ce sens, lorsque vous achetez des meubles, optez pour des morceaux qui pourraient avoir plus d’une fonctionnalité chez vous. Un autre bel exemple proposé par Sébastien est de choisir un banc dont la hauteur fonctionne autant comme banquette de table que banc au pied de lit.

5. Le bois blanchi

Bien que le bois dans son état naturel et le bois noir soient toujours d’actualité, le bois blanchi gagne énormément en popularité. Ce fini rappelle les maisons au bord de mer et s’agencent parfaitement au style cottage. À noter que vous n’êtes absolument pas obligé d’habiter en campagne pour adopter cette tendance. Vous avez entièrement le droit de vous créer un cocon plus champêtre où décrocher après une journée au boulot, même si vous habitez en pleine ville!

La suggestion Urban Barn de Sébastien : la collection Bayshore pour la chambre à coucher

Pour encore plus de meubles et accessoires décoratifs qui répondent à ces tendances soulignées par le directeur artistique Sébastien Fauteux, allez faire un tour sur le site de Urban Barn. L’entreprise canadienne basée à Vancouver qui a maintenant plusieurs magasins à travers le pays, dont 5 au Québec, célèbre ses 30 ans cette année alors on peut dire que l’équipe artistique qui y travaille à l’œil pour ce qui est tendance!